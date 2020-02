Ngaoundéré 3 : Les atouts du Rdpc

Jeune et expérimentée, la liste conduite par Aboubakar Abba offre une opportunité réelle de développement pour la commune d’arrondissement de Ngaoundéré 3.

De toutes les listes en compétition pour la conquête de la mairie de Ngaoundéré 3ème, celle du Rdpc est assurément la mieux placée pour rafler la mise. Elle présente en effet les meilleurs atouts pour convaincre les électeurs.

Le premier est sa jeunesse. Les candidats investis par le Rdpc ont une moyenne d’âge qui ne dépasse pas la trentaine. Un âge auquel l’on déborde d’énergie, où l’on est plein de projets, où l’on étale tout son dynamisme. Par rapport au conseil municipal sortant qui était déjà dominé par le Rdpc, la liste actuelle a été rajeunie et renouvelée à plus de 60%, prenant ainsi en compte la volonté de changement exprimée par la population.

Il s’agit en plus d’une équipe diversifiée et très expérimentée. On y trouve d’éminents universitaires Comme le Pr Liliane Atoukam Tchefenjem, spécialiste de l’histoire culturelle, ou encore le Pr Léopold Ekengele Nga, l’un des plus grands spécialistes en sciences de l’environnement au Cameroun. Ces intellectuels de haut vol côtoient de hauts fonctionnaires à l’instar de Aboubakar Abba, inspecteur principal des régies financières, haut cadre de la direction générale des impôts, Abdoul Raoufi Dewa, administrateur civil et haut responsable des services du Premier ministre, des opérateurs économiques à l’instar du maire sortant Alhadji Djika Yerima Massagala, des cadres administratifs, des directeurs de sociétés, des ingénieurs, des agriculteurs, et même des étudiants. Les candidats du Rdpc se recrutent donc dans toutes les couches sociales, dans le plus grand respect du genre, des composantes sociologiques de l’arrondissement et dans tous les corps de métiers.

Une telle diversité de profils est forcément un gage de complémentarité et devrait permettre à l’équipe non seulement de conquérir l’électorat au cours de la campagne de proximité qui se poursuit actuellement, mais aussi plus tard, de susciter l’adhésion des populations lorsqu’il s’agira de mettre en œuvre leur programme.

Celui-ci est d’ailleurs un argument de poids dans la stratégie de campagne du Rdpc. Il comporte de nouveaux projets qui s’inscrivent dans la continuité du mandat qui s’achève : la poursuite de la modernisation de la commune à travers l’extension du réseau électrique, l’achèvement de la mini-cité municipale qui permettra de loger de nombreux étudiants à moindre coût, la construction des forages pour l’approvisionnement des populations en eau potable, la poursuite du désenclavement de la commune et la construction d’un nouveau parc.

En même temps que l’équipe conduite par Aboubakar Abba présente le nouveau programme du Rdpc, elle fait connaitre le bilan du parti au cours du mandat qui s’achève, village par village, quartier par quartier. Un bilan élogieux et qui n’est qu’un indicateur des grandes choses que le parti pourrait faire si la population de Ngaoundéré 3ème lui renouvelaient leur confiance.