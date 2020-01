Haute Sanaga : le haut de gamme

Le meeting de lancement de la campagne électorale dans ce département a été honoré par la présence très appréciée du Vice-premier ministre, secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété.

Ce fut un meeting de haut vol que celui vécu par les quelques quatre mille militantes, militants et sympathisants du Rdpc des sept arrondissements que compte la Haute Sanaga. Un parterre de hautes personnalités, dont une dizaine de membres du gouvernement. Au premier rang desquelles, le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété président de la commission nationale de campagne du Rdpc. Ce qui n’a pas manqué de galvaniser les militants quant à la suite à réserver au rendez-vous du 09 février 2020. « Le terrain est quadrié, l’équation est résolue », a dit le représentant des présidents des sections Ojrdpc, Aimé Magloire Biké, président de la section Ojrdpc Haute Sanaga Nord-est. Les promesses d’un plébiscite massif en faveur des listes du Rdpc ont été faites chez les femmes, par la voix de la représentante des présidentes de sections Ofrdpc, Jean Zali Messanga. « Depuis son accession à la magistrature suprême du Cameroun, le Président Paul Biya, n’a eu de cesse de faire une fleur à la femme camerounaise et à la militante de l’Ofrdpc singulièrement. Ce sera l’occasion plus que jamais, de lui retourner l’ascenseur en votant au plus haut degré des suffrages, lors du rendez-vous du 09 février 2020 », a-t-elle déclaré.

Dans la même veine, les candidats ont fait le serment de « tout donner jusqu’à la dernière goutte de sang, s’il le fallait, pour faire triompher les plénipotentiaires du Rdpc », dira Hilarion Etong, représentant en même temps les présidents des sections Rdpc et les candidats de ce Parti. Dans une ambiance électrique produite par une vingtaine d’artistes musiciens et humoristiques du terroir et d’autres horizons, le ministre Bidoung Mkpatt, président de la commission départementale de campagne du double scrutin des municipales et des législatives, viendra sceller les engagements des populations de la Haute Sanaga, dans une envolée lyrique dont lui seul a le secret.

Le moment le plus attendu a été la prise de parole de l’hôte du jour. Jean Nkuété, n’est pas passe par quatre chemins pour témoigner sa gratitude aux militants de la Haute Sanaga pour l’accueil a lui réservé. Non sans prendre le temps de rappeler le contexte et l’importance de ce double scrutin.

Dans un discours improvisé, le président de la commission régionale de campagne électorale dans le Centre, par ailleurs descendant de la Haute Sanaga, s’est limité à encourager ses frères et sœurs, cousins et fils, à agir comme ils en ont l’habitude. « Venons–nous ici faire la campagne? Venons-nous ici convaincre », s’est-il posé ces questions. Avant d’y répondre en déclarant: « Entre la Haute Sanaga et le Rdpc, c’est l’écorce et l’arbre, le doigt et l’ongle, le mari et la femme ».

Le secrétaire général du Comité central du Rdpc a demandé que toutes les communes et tous les sièges à l’Assemblée nationale reviennent dans l’escarcelle du Rdpc. Il a beaucoup insisté sur les enjeux que charrie la mise en place de la décentralisation, tant souhaitée par le chef de l’État, le Président Paul Biya. En signe de reconnaissance pour cet honneur que leur a fait Jean Nkuété, les populations de la Haute Sanaga lui ont remis, à titre symbolique, de nombreux présents. Le meeting s’est achevé la nuit tombante.

William MONAYONG, envoyé spécial.