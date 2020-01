Par respect pour les électeurs

La campagne électorale en vue du double scrutin pour les élections législatives et municipales du 9 février 2020 débute ce samedi 25 janvier sur l’ensemble du territoire national. Pendant quinze jours les partis politiques en lice vont rivaliser de stratégies et d’arguments pour convaincre les électeurs. Moments sublimes, instants magiques où les candidats et leurs équipes « ferraillent » avec les populations en général et les électeurs en particulier; jeu du chat et de la souris où le plus malin n’est pas toujours celui que l’on croit.

Tout le charme de la démocratie réside dans cette « confrontation », ce face-à-face, ce corps-à-corps, ce mano à mano entre les électeurs et les candidats. D’un côté les vendeurs-d’espoir, de rêve, d’illusions, c’est selon- les pragmatiques, les prestidigitateurs ou les bonimenteurs; de l’autre les acheteurs de projets ou de programmes, les consommateurs d’idées. L’heure de vérité approche à grands pas ; le jour des résultats également. Gare à ceux dont les larmes couleront à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir…Tant pis pour ceux qui considèrent ces instants de transaction démocratique comme un marché de dupes.

À quelques jours du début de la campagne, un premier constat peut déjà être établi: avant même de prendre position sur la ligne de départ, le Rdpc a déjà une bonne longueur d’avance sur ses adversaires: une bonne soixantaine de communes où il se présente sans concurrents, une trentaine de sièges déjà glanés à l’Assemblée nationale. Ce résultat provisoire sur tapis vert, il le doit certes à ses propres mérites, notamment la richesse et la qualité de ses ressources humaines mais aussi et surtout aux turpitudes des partis de l’opposition. En réalité, le Rdpc n’avait pas besoin d’un tel cadeau du ciel mais il ne peut pas non plus le refuser.

Qu’à cela ne tienne, et malgré cette confortable avance voire cet avantage non négligeable, le Rdpc se prépare à battre campagne avec enthousiasme et détermination, pugnacité et abnégation. Comme le laboureur de la fable, il n’entend « laisser nulle place où la main ne passe et repasse ». Les candidats et les membres des commissions sont prévenus: ils n’iront pas sur le terrain les mains dans les poches, la fleur au bout du fusil ou en sifflotant. Il ne s’agit point d’une promenade de santé. Par respect pour les électeurs, avec humilité, gravité et en toute responsabilité, le Rdpc va à la rencontre des populations et des électeurs, porteur d’une vision et d’une offre alléchante pour répondre à leurs demandes légitimes, urgentes et multiformes. Cette offre se présente de la manière suivante : en guise de contenant, de papier-cadeau ou d’emballage, le bilan et la vision de Paul Biya. En guise de contenu : des candidats compétents, populaires et choisis démocratiquement pour donner au Président de la République les majorités nécessaires à l’Assemblée nationale et au sein des conseils municipaux.

Les électeurs peuvent être rassurés: pendant quinze jours et jusqu’au 09 février 2020 le Rdpc sera sur le terrain, à leurs côtés, convaincu qu’il est qu’en démocratie, le dernier mot revient toujours au peuple souverain. Ce sera l’occasion de présenter son offre, son projet politique; ceux et celles chargés de le mettre en œuvre à l’assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Ce sera également un moment d’échanges et de dialogue avec les populations. Tout le monde l’aura compris: le mot boycott étant inconnu dans le lexique du parti de Paul Biya, il entend réaliser un coup double lors de ce double scrutin : gagner sans bavure avec un taux de participation élevé.