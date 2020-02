54ème fête De la jeunesse : L’apothéose

La grande parade du défilé du 11 février au boulevard du 20 mai à Yaoundé a mis un terme à plus d’une semaine d’activités.

Une jeunesse scolaire et associative qui fait entendre sa voix. Par des chants et des messages inscrits sur des différentes pancartes, ces jeunes ont dit au rythme des pas cadencés au boulevard du mai à Yaoundé, leur amour pour la patrie et leur détermination à rester républicains : « Jeunes, engageons-nous à faire rayonner le Cameroun partout où nous nous trouvons ; non au terrorisme et oui au respect des institutions ». Tels sont quelques messages brandis fièrement par les défilants lors de leur passage devant la tribune d’honneur quelques-uns, sans doute en réponse à leurs pairs qui s’illustrent par des comportements antipatriotiques hors du pays et ceux enrôlés dans l’extrémisme violent à l’Extrême-Nord et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui mettent à mal la sécurité des paisibles populations. Pour ce défilé, il s’agissait dans l’ordre des passages, de l’éducation de base, des établissements d’enseignement secondaire et normal, des écoles de formation professionnelle, des universités et autres instituts supérieurs sans oublier les organisations et associations de la jeunesse. Tous entonnant des chants patriotiques qui vantent les idéaux de paix, la cohésion nationale et le vivre-ensemble. D’autres disent barrer la route aux fléaux qui mènent la jeunesse tels l’alcoolisme, le grand banditisme et les autres formes d’incivisme, pour une jeunesse qui s’identifie comme « le fer de lance de la nation ». Une parade rythmée par des applaudissements nourris du grand public, des personnalités et autres invités installés à la tribune d’honneur au rang desquels le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou, qui présidait l’évènement, ses collègues du gouvernement, des parlementaires et diplomates etc… Le défilé du 11 février met ainsi un terme à plus d’une semaine d’activités de sensibilisation, de formation et d’éducation de jeunes et dont le lieu de convergence était le village jeunesse au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Ousman abdOul aziz, stagiaire