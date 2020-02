Campagne électorale : Un guide pratique pour les militantes investies

Publié par le bureau national de l’Ofrdpc, il met à la disposition des candidates toutes les informations utiles pour bien mener leur campagne électorale.

Des centaines de femmes ont été investies par le Comité central pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Sur le plan politique, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines ont plus d’expérience que d’autres. C’est pour cela qu’à la faveur de la campagne électorale, le bureau national de l’Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ofrdpc) a publié un guide pratique de campagne pour les femmes investies par le parti ayant pour titre : « Moi, candidate».

Dans la note introductive, Yaou Aissatou, présidente du bureau national de l’Ofrdpc indique que ledit guide a été conçu pour amener les femmes investies à mettre tous les atouts de leur côté, «sachant qu’au cours d’une campagne électorale, le savoir être, le savoir dire et le paraître sont des concepts essentiels sur lesquels sont généralement jugés les candidats». Ce guide d’une vingtaine de pages donne les astuces aux militantes pour savoir mettre en exergue leurs valeurs intrinsèques, pour savoir élaborer les messages qu’elles sont amenées à passer, à véhiculer au cours de la campagne électorale. Il les invite à « respecter les règles du jeu électoral afin de consolider l’image de marque » du Parti.

S’agissant des valeurs intrinsèques,”Moi,candidate” invite les femmes investies à partager les valeurs tant sociales, personnelles que familiales. Pour les valeurs sociales, il s’agit notamment de la paix, du respect de la loi, de la propriété et de la société. Les valeurs personnelles acquises ou adoptées consciemment ou non sont une flopée. Citons entre autres : le sens de la discipline, la loyauté, la compassion et l’ouverture d’esprit, l’appréciation de sa langue et de sa culture… La loyauté vis à vis de l’unité que constitue la famille, la sympathie envers les membres de la famille sont quelques valeurs familiales à promouvoir par les candidates.

Pour les messages à véhiculer, « Moi, candidate » souligne que bénéficier de l’investiture du Rdpc est une lourde responsabilité. Car pendant la campagne électorale, voire après, il sera question de promouvoir les idées, les convictions, les projets et les réalisations du parti. Concrètement, la candidate doit défendre le projet de société du chef de l’État, Président national du Rdpc, bâti autour des Grandes opportunités. Elle doit s’imprégner, faire sienne la profession de foi du parti, s’en servir en l’adaptant aux réalités de sa circonscription. Autre point abordé par le guide, la posture, le comportement de la candidate en public. Il donne par exemple les clés pour bien préparer son discours, une interview… La dernière partie du guide est relative à ce qu’il faut savoir sur la campagne électorale, ce qu’il faut faire et ne pas faire.

In fine, il faut saluer cette initiative du bureau national de l’Ofrdpc, car ce document permet à la militante investie de savoir comment se mouvoir, se comporter pendant la campagne électorale, lui donne les armes nécessaires pour défendre son parti, pour le conduire à la victoire le jour du scrutin.