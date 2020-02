Nkoteng : Les animateurs de secteurs sur le terrain

Depuis lundi dernier, ils se déploient afin de convaincre les électeurs à voter les listes du Rdpc le 09 février prochain.

Après le meeting de lancement de la campagne électorale du double scrutin de 2020 dans l’arrondissement de Nkoteng le 26 janvier dernier, les militants ont vite faire de passer à l’étape de la pratique. A travers la campagne de proximité, ils se livrent depuis lors à un exercice du porte-à-porte pour expliquer aux populations les raisons pour lesquelles le Rdpc est le meilleur choix et par conséquent, mérite le plein des voix.

Rendus à la 6ème étape de cette opération, les chefs secteurs et sous-secteurs, avec un esprit d’équipe ne cessent d’égrener comme un chapelet les actions du chef de l’Etat, président national du Rdpc, à l’endroit des filles et fils de l’arrondissement de Nkoteng. Le président de la commission communale de campagne, le Pr. Mol Nang, les présidents des bureaux des organes de base, les élites et forces vives de la localité l’ont d’ailleurs rappelé lors du grand meeting de lancement de la campagne tenu récemment à la place des fêtes de Nkoteng. Car pour eux, les populations ne doivent pas oublier la confiance que leur champion fait à la population de cet arrondissement en les nommant à des postes de responsabilité dans les institutions ainsi que les infrastructures de développement. C’est pourquoi, à l’unanimité, ils soutiennent que voter les listes du Rdpc, c’est voter pour le développement. Robert Vahindi, animateur du sous-secteur de la sous-section 5 Sud ne se prive pas d’étaler les prouesses du chef de l’Etat lorsqu’il est face à la population, ainsi que tous les atouts du Rdpc, suscitant à voter ses listes.

Esaïe Hubert Kanga, candidat à la municipalité, descendu sur le terrain rencontrer ses camarades, pense que c’est encore un autre moment de prouver au chef de l’Etat qu’il doit continuer à compter sur les populations de Nkoteng, en votant pour les listes du Rdpc. Ce qui permettra de conduire avec lui, son programme des grandes opportunités. Il souligne que, comme pour l’élection présidentielle, la victoire était sans précédent à Nkoteng, cela doit être pareil au soir du 09 février. La prochaine caravane qui a lieu ce lundi 3 février à Nkoteng 5 et 6, permettra non seulement aux animateurs de secteurs de convaincre les indécis, mais également de sensibiliser davantage les populations quand au retrait des cartes électorales.