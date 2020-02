Ebolowa 2 : En toute sincérité et responsabilité

C’est dans une ambiance empreinte de démocratie que les populations du secteur Ebomam 2 ont accompli leur de- voir civique.

T el un général des troupes, Sa Majesté, Jacques Fame Ndongo, chef de 3ème degré du village Nkolandom, a conduit ses administrés pour l’exécution du rituel de ce 9 février 2020. Vérification du nom sur la liste des électeurs affichée à l’entrée du bureau de vote A de l’école publique de Nkolandom, délocalisé à la salle de la seconde F3/IH du lycée technique ; conformité de la carte nationale d’identité, retrait du premier bulletin de vote, direction l’isoloir puis la première urne pour l’élection municipale. Il faut reprendre le scénario pour les législatives, non sans avoir trempé son index ou son pouce dans l’encrier, posé devant son nom et apposé sa signature. Un acte que le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo, détenteur de carte d’électeur N°119 effectuera, après son épouse. Il est alors 9h51mn. Ceci sous le regard vigilant de la présidente du bureau de vote, du représentant de l’administration et de la représentante du Rdpc, seul parti politique en lice ici. Mais dès les premières lueurs de l’aurore, on sentait déjà une certaine effervescence et de l’enthousiasme chez les populations de Nkolandom. Une attitude qui, selon le Pr. Fame Ndongo, relève de l’état d’esprit dans lequel cette campagne a été préparée des mois durant et menée au cours des deux dernières semaines consacrées à la campagne proprement dite. Les électeurs ayant assimilé les enjeux de ce double scrutin pour elles et pour la République à laquelle ils sont liés. Ce sont 270 électeurs qui passeront ainsi devant cette commission tripartite avant 14 h, heure à laquelle le vote a pris fin, en attendant la fermeture de ce bureau de vote, prescrite à 18h exactement. Dans l’ensemble, le secteur Ebomam compte 07 bureaux de vote pour environ 2200 électeurs. L’arrondissement d’Ebolowa 2, quant à lui est constitué de huit secteurs, à savoir : Ebomam 1 et 2, Ngoto 2, Enguep Anyu, Boulou Sud, urbain 1, 2 et 3, pour 104 bureaux de vote et près de 29.827 électeurs, selon les informations recueillies auprès de Martin Paul Ango Medjo, président du secteur Ebomam II. Bien avant eux, et dès l’ouverture de ce double scrutin, c’est Félix Nguele Nguele, le gouverneur de la Région du Sud qui a ouvert le bal du côté d’Ebolowa, capitale régionale du Sud, à 8h exactement. Suivi par ses proches collaborateurs qui l’accompagnaient dans cet exercice. D’une manière générale, sur l’ensemble de cette région, le calme, la sérénité, la paix et la sécurité ont régné de bout en bout de l’opération du vote.

William Monayong, de retour de nkolandom