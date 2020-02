RDPC : Mission pleinement accomplie

Avec une campagne structurée, méthodique et portée par des femmes et des hommes engagés, le parti a rempli son contrat lors de ce scrutin. Il peut sereinement en attendre les résultats.

En attendant la publication des résultats de ce double scrutin par les institutions appropriées, le Rassemblement démocratiquement du peuple camerounais (Rdpc), peut se frotter les mains. Non seulement il figure en bonne place des 33 partis politiques et 43 partis politiques ayant pris part aux législatives et municipales du 9 février 2020, mais il l’a fait dans les 360 arrondissements, les 58 départements et les 10 régions du pays où les Camerounais ont effectivement accompli leur devoir de citoyen en toute transparence. Parmi ces millions de femmes, de jeunes et d’hommes, une grande partie de militantes et de militants du Rdpc. Le Parti du Président qui s’est investi comme jamais pour non seulement conforter son leadership dans les conseils municipaux et à l’Assemblée nationale, mais également pour contribuer à la tenue de ce double scrutin en mobilisant jusqu’u dernier jour de la campagne électorale pour une participation massive dans le but de contrer les appels au boycott de certains partis politiques. S’appuyant sur le formidable dispositif qui a permis à son candidat de remporter haut la main l’élection présidentielle de 2018, la direction du Parti conçu une campagne électorale inclusive et populaire pour ce double scrutin. Fort de leur expérience et de leur engagement politique, les commissions régionales, municipales, communales et les responsables des secteurs ont savamment pris le relais pour une campagne électorale qui a permis de ratisser large. L’objectif étant de convaincre les électeurs de la justesse des options du Rdpc et de son président national pour le développement intégral du Cameroun et un meilleur épanouissement des populations. Des arguments qui au vu de l’enthousiasme observé auprès des électeurs et soutiens du Parti, de même qu’à l’issue des dépouillements ont porté. L’on peut donc dire sans risque de se tromper, que le Rdpc a vu juste. Il a eu raison de s’investir autant pour la tenue de ce scrutin qui renforce considérablement le processus démocratique du Cameroun. Sur le plan strictement interne, il avait à cœur de confirmer la victoire de son Président national, Paul Biya, à la dernière présidentielle en lui donnant les coudées franches pour la mise en œuvre de son programme de Grandes opportunités dont les perspectives sont absolument bonnes pour tous les Camerounais. Comme toute formation politique légaliste, il attend le verdict des urnes qui sera déclaré par les institutions adéquates, à savoir : les commissions communales de supervision pour les municipales et le Conseil constitutionnel pour ce qui est des législatives, conformément à la loi. La moisson semble avoir confirmé la promesse des fleurs.

Claude mpogué