L’Action 1259

Ngoketunjia

CPDM soars like an eagle

Sweeping all three councils in the division, militants of the CPDM in Ngoketunjia have kept their promise.

SORTIE D’EMMANUEL MACRON LE RDPC CONDAMNE

Suite aux propos du président de la République française ayant laissé croire que la libération récente du président du Mrc serait consécutive à quelques pressions exercées sur le président de la République du Cameroun, le secrétaire général du Comité central s’étonne de cette attitude qui brise tous les codes de civilité, de civisme et de courtoisie et invite les militants du Rdpc, ceux des partis amis, des partis républicains et tous les Camerounais de bonne volonté à demeurer unis et soudés derrière le Président Paul Biya.

Government corrects Macron’s utterance

Simple, deep rebuttal

Yaoundé’s spokesperson and the Presidency of Cameroon have responded to the remarks by the French President and allegations of an activist in Paris.

Coronavirus

Le geste qui sauve de Paul Biya

Le président de la République a ordonné le déblocage des moyens financiers, pour porter assistance à ses concitoyens.

Election of new mayors

Youths make mea-ningful incursions

More than ever before, young people will run councils across Cameroon; elected after 9 February 2020 municipal elections.