Depuis la nuit des temps, l’histoire des relations entre la France et le Cameroun n’a jamais été un long fleuve tranquille. Contrairement aux apparences et aux idées reçues, des nuages ont régulièrement assombri le ciel de ces relations entre l’ancienne puissance tutélaire et sa pupille. Il existe un choc permanent et des étincelles entre le nationalisme ombrageux voire chauvin d’un Cameroun qui s’est battu pour son indépendance et la France parfois victime de ses vieux réflexes colonialistes et néo-colonialistes. Ces malentendus, dissensions ou incompréhensions ont toujours été réglées à un nom des intérêts bien compris des deux États souverains.

Cette relation mouvementée traverse depuis le week-end dernier un nouvel épisode marqué par des déclarations d’une surprenante légèreté de la part du président français suivies d’une réaction vive et énergique des autorités camerounaises, ainsi que des manifestations de foules devant l’ambassade de France au Cameroun. On a rarement vu une telle mobilisation politique, diplomatique et populaire. À travers trois communiqués, respectivement du ministre de la communication, du secrétaire général du Comité central et du Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, la partie camerounaise a réfuté les allégations du président français et réaffirmé la souveraineté, l’indépendance et la dignité du Cameroun et de son peuple.

Ce tir groupé côté camerounais est sans conteste le résultat d’une exaspération et l’expression d’un ras-le-bol face au comportement récurrent et aux déclarations à l’emporte-pièce de certains dirigeants occidentaux en général et français en particulier qui se nourrissent encore du complexe du colonisateur vis-à-vis de leurs homologues français. La réaction synchronisée des autorités camerounaises et du peuple vise à adresser un seul message au monde et aux français: un peu de respect pour notre pays, notre peuple, nos institutions et nos dirigeants. À bon entendeur…