Maladresse Diplomatique : La France sanctionnée à Garoua

Au nom de l’amour de la patrie, les jeunes de la région du Nord ont protesté hier, mardi 25 février 2020, contre les propos inamicaux d’Emmanuel Macron à l’endroit du président de la République, Paul Biya.

Les propos malsains du libérateur téléphonique de ceux qu’il appelle « les prisonniers politiques » sont mal perçus dans la région du Nord. « C’est du mépris à l’endroit du Cameroun tout entier. C’est un gamin que les français ont mis à l’Elysée », s’offusque un jeune. Ils ont arpenté les rues du carrefour de la Communauté Urbaine jusqu’à la région et au Consulat honoraire de France à l’alliance Franco-Cameroun en passant pas le carrefour Beac. Banderoles et drapeau brandis, les jeunes sont allés remettre la motion de soutien indéfectible au président de la République, au gouverneur de la région du Nord, sous l’encadrement des forces de maintien de l’ordre. Ils se déporteront jusqu’à l’alliance Franco-Cameroun en face du jardin zoologique de Garoua. Cette marche pacifique sanctionne au haut niveau cet amateurisme du Président de la France, Emmanuel Macron. « Le Cameroun n’est pas la France, le Cameroun est un Etat souverain et ne reçoit d’injonctions de personne, ni des pays partenaires », s’indigne Djibrilla l’un des meneurs de la marche. Ils ont brandi pacifiquement les banderoles devant l’Alliance sans casses, ni incident. Une interpellation à la France de demander des excuses au Président Biya et aux camerounais en général.

pierre abdou