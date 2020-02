Promotion de L’agriculture : Les élites du Rdpc s’impliquent

Ces derniers contribuent régulièrement à l’amélioration de la production agricole à travers des dons en matériels et en intrants.

Au moment où les agriculteurs préparent les champs, Albert Kouinche, député du Koung-Khi vient de faire un important don d’intrants agricoles et de semences améliorées aux cultivateurs de ce département. Vendredi dernier, il a fait le tour des arrondissements de Bayangam, Poumougne et Djebem où il a passé des messages d’encouragement aux différents bénéficiaires de ces dons. Comme lui, elles sont nombreuses ces élites qui ont compris que l’agriculture est une filière porteuse dans notre pays et qu’il faut la booster. C’est le cas des sénateurs de la région du Centre qui, au cours de leurs différentes tournées de compte-rendu parlementaire auprès de collectivités territoriales décentralisées de leur ressort, ont très souvent apporté des appuis en matériels agricoles pour encourager le monde rural et lutter contre la pauvreté. Dans le Mbam et Inoubou, par exemple, ils ont remis il y a quelques temps des packs de matériels composés de brouettes, d’arrosoirs, de pulvérisateurs et d’engrais aux jeunes producteurs. Le Nyong et So’o et la Lekié, la Haute-Sanaga, la Mefou et Afamba ont eux aussi bénéficié de ces appuis. Entre plants de cacao, intrants, débroussailleuses et autres, les agriculteurs de ces départements ont reçu des encouragements non négligeables. L’occasion des tournées de compte-rendu parlementaires est donc généralement le moment pendant lequel ces actions se renouvellent. On peut se souvenir de la rencontre entre Bernard Youwo et les populations de Fokoué, il n’y a pas longtemps. Ce dernier avait choisi lors d’une tournée de soutenir les jeunes agriculteurs. Dans le but d’améliorer leurs productions, il leur avait apporté 1000 sacs de fiente, 400 sacs d’engrais, une quantité importante de semences améliorées de maïs. Pour le député à l’Assemblée nationale, il était question d’amener les jeunes à s’intéresser aux métiers agropastoraux et surtout à leur faciliter la tâche, afin de limiter l’exode rural, la pauvreté en milieu rural et la délinquance juvénile. Des exemples comme ceux-là au sein du parti du flambeau sont légion.

line tanké nJiké