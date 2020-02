Mefou et Akono : Oveng réafirme son soutien aux listes du Rdpc

Aucune voix ne doit manquer le 9 février prochain.

Sous un climat ensoleillé, les populations d’Oveng se sont rassemblées, le jeudi 6 février 2020, à l’effet de réaffirmer leur soutien indéfectible à toutes les listes du Rdpc, en vue du double scrutin du 9 février prochain. Étaient présents à ce meeting, les candidates et les candidats au conseil municipal de Mbankomo, les candidats députés, le président de la commission départementale de coordination de la campagne du Rdpc dans la Mefou et Akono, le camarade Gaston Eloundou Essomba ; l’on peut également relever la présence de la Cheffe de la Délégation permanente du Comité central du Rdpc dans la Mefou et Akono, la camarade Marie Thérèse Abena Ondoa, sans oublier le président de la Commission communale de coordination de la campagne, à Mbankomo, le Professeur François Xavier Etoa.. Un parterre de personnalités qui dès leur arrivée, ont été accueillies au rythme de la fanfare et des mouvements de danses traditionnelles du groupe Nkon-Koa. Après leur installation à la tribune d’honneur, un hommage a été rendu à la Nation, à travers l’hymne nationale, puis une série d’allocutions se sont succédées. Entre autres, le mot de bienvenue du chef du village d’Oveng, qui déclare que : « Oveng rassure, confirme et insiste que le Rdpc est un bastion imprenable dans leur localité ». Dans le même ordre d’idées, l’on peut également relever la déclaration du patriarche Pascal Baylon Owona qui en substance, rappelle à toutes les populations d’Oveng que : « Nous parrainons les listes du Rdpc et non les individus ». Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de sensibiliser le candidat député titulaire, Engelbert Essomba Bengono et sa suppléante, Marie Ebela, en leur disant qu’ils ont du « pain sur la planche » compte tenu de l’histoire politique et religieuse de la localité d’Oveng. C’est dire en d’autres termes qu’Oveng est un village mythique de l’arrondissement de Mbankomo, en références du travail abattu par certains Hommes politiques tels que, l’ancien ministre Michel Zoa, Owona Pascal Baylon, ancien président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Marie – Rose Ngui Effa, député sortante et bien d’autres. Ce grand meeting de clôture s’est ainsi achevé par le discours du ministre Gaston Eloundou Essomba qui a demandé aux sections et sous-sections d’Oveng, de Binguela II et de Mbeyengue, de soutenir les listes du Rdpc à 100% en se rendant massivement aux urnes, le 9 février prochain.

Maxime Mama