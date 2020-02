Les listes du Pcrn volent en éclats

Cinq candidats au conseil municipal de Kribi 20ème ont solennellement démissionné de la liste de ce parti d’opposition pour rejoin- dre les rangs du Rdpc.

La commission régionale de campagne du Rdpc pour le Sud, conduite par son président Jacques Fame Ndongo, était mercredi dernier à la rencontre des 32000 électeurs inscrits sur les listes électorales à Kribi. C’était à l’occasion du giga meeting de campagne électorale du Rdpc, organisé conjointement par les commissions communales de campagne de Kribi 1 et Kribi 2, à la place du marché de Dombè. Ce meeting très couru a connu un fait inédit : la démission officielle et solennelle de cinq membres de la liste du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) à l’élection municipale de Kribi 2. Ainsi donc, Alexandre Mbpillė, Mathieu Nyari, Marc Eric Mouri, Prosper Mbvoum et Patrick Engon Kapoua qui, jusque-là, voulaient conquérir cette mairie sous la bannière du parti politique de Cabral Libii, ont décidé non seulement de renoncer à leur candidature, mais aussi de quitter cette formation politique et de rejoindre le Rdpc. Cette démission est formelle, puisqu’elle est écrite, enregistrée avec signature légalisée des surnommés au commissariat de sécurité publique de Kribi et notifiée à Elections Cameroon (Elecam). Les intéressés ont été accueillis comme des enfants prodigues par Jacques Fame Ndongo, qui les a félicités d’avoir compris que seul le Rdpc mérite la confiance des Camerounais. Cette démission massive de candidats de l’opposition fait suite au quadrillage du terrain par la commission communale de campagne de Kribi 2, conduite par Grégoire Mba Mba, son président, sous l’encadrement de Jules Doret Ndongo, président de la commission départementale pour l’Océan. Ladite commission est en effet allée à la rencontre de chacun des 17000 électeurs inscrits dans cette commune, les a écoutés et leur a présenté ce que le Rdpc comptait faire pour leur ville et eux-mêmes dans le cadre de la nouvelle décentralisation. Il n’est pas exclu que d’autres défections suivent dans le camp de Cabral Libii à Kribi. « la pêche continue », a indiqué Grégoire Mba Mba, puisque de nombreux autres candidats des listes conduites par le Pcrn dans les deux communes de Kribi sont réceptifs au message Rdpc. Un message que vont continuer à passer les responsables chargés de l’animation de la campagne électorale du parti jusqu’à samedi soir, pour un vote à 100% au profit du Rdpc, tel que l’a recommandé le président de la commission régionale de campagne, à la suite de Jules Doret Ndongo, le président de la commission départementale de campagne, qui s’est satisfait de ce que toutes les populations rencontrées dans les neuf arrondissements de l’Océan restent acquis au Rdpc. Le président de la commission régionale a enfin instruit pour la suite de la campagne électorale, l’apaisement, le rassemblement de toutes les bonnes volontés, le respect des principes démocratiques, la forte mobilisation de l’électorat aussi bien pour le plébiscite des listes du Rdpc que pour la réalisation d’un important taux de participation.