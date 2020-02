Municipalités : Les femmes ont leur place au Rdpc

En attendant le verdict final des urnes, elles enregistrent une percée remarquable pour les 5 prochaines années

«Gardiennes de la maison du parti », les valeureuses femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) ont su s’approprier la politique insufflée par le Président national, Paul Biya à leur endroit. Avec la mise sur pied de l’équité du genre, la montée en puissance des femmes dans les municipalités est la preuve qu’elles ont encore pris acte du rôle qui leur incombe dans l’émergence du Cameroun. La promotion de la femme dans le domaine de la politique ne fait plus aucun doute au Cameroun. Car tout comme les hommes, on les voit s’épanouir sur la scène politique. C’est dire que depuis le Congrès ordinaire du Rdpc en 1996, la femme du Rdpc fait la politique au même titre que l’homme. Un véritable amour de cœur et de raison. Au bureau national de l’Ofrdpc, c’est un sentiment de satisfaction qui prévaut. Car en 2013, les chiffres au sortir des élections parlaient d’eux-mêmes. Selon le bureau national de l’Ofrdpc, le parti à lui seul enregistrait dans les communes, 31 femmes maires. Pour le Rdpc, un vent de fraîcheur doit encore se faire ressentir. En insistant sur le rajeunissement des candidats pour les élections du 9 février dernier, le secrétaire général du Comité central, dans sa circulaire, mettait également un accent sur la promotion de la femme dans cette institution. Le bureau national, en saluant la constance du Président national, souligne qu’en attendant de compléter la liste pour cette autre élection, il est à noter qu’une quinzaine de maires femmes est déjà enregistrée pour conduire le développement des circonscriptions. A mi-parcours du processus d’élection des maires et de leurs adjoints, leur représentativité est remarquable. Si les unes sont des habituées, pour d’autres c’est une découverte. Dans la région du Sud par exemple à Akom II, Elise Mballa Meka garde son écharpe de maire au sortir de la session de plein droit de la semaine dernière. On a également noté dans la même lignée, Denise Fampou à Douala 2ème . Respectivement dans les communes de Kribi 1er et 2ème , de nouvelles figures s’emparent du siège, à savoir Diyo et Flavie Nouala. Dans la région du Centre, Solange Joséphine Anaba Mbarga est à la tête de la commune de Nkolmetet. Régine Tsoungui Obama quant à elle conduira les affaires de la commune de Ngomedzap. On peut aussi évoquer le cas de Gisèle Tsangue, nouvellement élue maire de la commune de Babadjou, dans la région de l’Ouest. A défaut d’occuper la première marche dans les exécutifs communaux, plusieurs femmes du Rdpc décrochent des postes d’adjointes. Pour ne citer que ces cas en vue d’une meilleure représentativité des femmes du Rdpc, on peut dire qu’après la première étape de la session de plein droit, les tendances pour le Rdpc sont satisfaisantes.