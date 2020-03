Assemblée nationale : Cavaye Yéguié réélu

Le président sortant de la chambre basse du parlement camerounais a été reconduit par ses pairs pour le début de la 10ème législature.

147 voix contre 18 bulletins nuls sur 167 députés inscrits. C’est le score enregistré par le député du Mayo Sava au cours d’une plénière qui a duré à peine 01h30mn. Il a été élu au scrutin uninominal présidé par le bureau d’âge, sous la conduite de Laurentine Koa Mfegue, épouse Mbédé. Après quelques vérifications d’usage, dont la constatation du quorum, et conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Il est 18h38 mn lorsque la doyenne d’âge lâche : « Est déclaré élu président de l’Assemblée nationale, l’honorable Cavayé Yéguié Djribil », avant de poursuivre : « Nous invitons le nouveau président élu à prendre place au perchoir ». S’en suit des applaudissements jugés timides par les reporters de la loge des médias. En effet, en dehors des élus des partis de l’opposition regroupés dans un coin de l’hémicycle comme à l’accoutumée, de nombreux autres élus étaient accrochés sur leurs téléphones. Pendant que le nouveau président descendait le couloir pour répondre à cette invitation. Le reste du bureau sera élu au scrutin de liste, à savoir les quatre vice-présidents, les douze secrétaires et les questeurs. En dehors des deux députés, en raison d’un du Fsnc d’Issa Tchiroma Bakary et d’un autre du Pcrn de Cabral Libii Li Ngué, qui font leur entrée dans ce bureau, le reste est constitué des députés du Rdpc qui rafle une fois de plus la mise, avec comme premier vice-président, Hilarion Etong, Théodore Datouo, Théophile Baoro entre autres, font également partie de ce bureau où on retrouve comme questeur Kamsouloum Abba Kabbir. A la fin du processus d’élection des membres du bureau, le nouveau président a simplement remercié le Président national du Rdpc, Paul Biya, pour la confiance en lui renouvelée, et ses collègues pour les suffrages qu’ils ont bien voulus lui accorder. Tout en promettant de donner le meilleur de lui pour mériter cette confiance.

Williams Monayong