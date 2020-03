Au four et au moulin

Législatives partielles, commission de discipline ad hoc, suivi de la session parlementaire, des nouveaux exécutifs municipaux et des organes de base. La direction du Parti tourne à plein régime.

C’ est avec une satisfaction légitime que le Rdpc a vu ses députés arborer leurs attributs d’« honorables », le lundi 16 mars dernier au palais de verre de Ngoa Ekelle. En attendant la tenue de l’élection législative partielle du 22 mars prochain où il est déterminé à remporter les sièges mis en jeu dans le Nord-ouest et le Sudouest, le parti peut déjà se frotter les mains avec ses 139 premiers députés qui seront fêtés comme il se doit le 24 mars prochain, à l’occasion de la célébration du 35ème anniversaire du Parti. Une fête qui se prépare minutieusement aussi bien au siège du Parti que dans les sections. Ce sera d’ailleurs l’occasion pour les militants, de commémorer et célébrer en même temps, leur formation politique et les élus issus du double scrutin du 9 février 2020. Avant cette célébration, le Rdpc participera, comme tous les autres partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, à l’élection très attendue du Bureau et à la constitution des neuf commissions de l’auguste chambre. Parti majoritaire, le Rdpc s’attend à une représentativité proportionnelle à sa place de parti leader au Cameroun, dont les députés sont prêts à exercer pleinement leur mandat pour la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit au Cameroun. C’est avec la même sérénité que la direction du Rdpc prépare les travaux de la Commission ad hoc de discipline réactivée le lundi 16 mars 2020 par le Secrétaire général, Jean Nkuété, pour connaitre des cas d’indiscipline relevés sur le terrain lors du double scrutin municipal et législatif du 9 février dernier. Comme en 2013, la Commission Musonge aura certainement la main lourde contre les contrevenants. Car un parti structuré et moderne comme le Rdpc ne peut tolérer l’indiscipline caractérisée qui a été relevée sur le terrain tout au long de ce processus. Parallèlement, le Parti suit attentivement les premiers pas des exécutifs municipaux des communes qu’il contrôle. Lui qui sait pouvoir compter sur ses élus qui maitrisent mieux que quiconque les enjeux et qui savent que le Rdpc qui est un parti de développement, de progrès et de cohésion sociale, compte énormément sur eux pour l’accélération en cours de la décentralisation et l’épanouissement socio-économique des populations.

Claude Mpogué