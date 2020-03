L’Ation 1262

L’Action 1262 du mercredi 18 Mars 2020

Assemblée nationale

Cavaye Yéguié réélu

Le président sortant de la chambre basse du parlement camerounais a été reconduit par ses pairs pour le début de la 10ème législature.

CAMEROON TACKLES CORONAVIRUS PANDEMIC

13 measures taken on Tuesday by government to foil the spread of COVID-19 virus take effect today.

Procédures disciplinaires au Rdpc Cpdm Cameroun​

La machine se met en branle

Une note du secrétaire général, le Vice-premier ministre Jean Nkuété, réactive la Commission de discipline ad hoc du Comité central.

Discipline within CPDM

Musonge Committee is back

Jean Nkuété, Secretary General of the CPDM in a decision on Monday created an Ad Hoc Disciplinary Committee to review cases of indiscipline during the 9 February twin poll.

Padi-Dja

2,5 milliards de budget en 2020

C’est l’enveloppe adoptée par le comité d’orientation et de supervision de ce programme, réuni en 9eme et 10eme sessions, le 12 mars dernier à Yaoundé.

Approvisionnement du marché

Aucune pénurie en vue

Le dispositif mis en place par le gouvernement et ses partenaires permet de disposer permanemment d’un stock de sécurité de quatre mois.