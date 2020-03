Coronavirus : Des mesures concrètes pour protéger les marchés

Au lendemain de la communication spéciale du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngute, ministre du Commerce a réuni en urgence les maires des 7 communes de la capitale, le mercredi 18 mars 2002 dans son départemental ministériel.



D’entrée de jeu, Luc Magloire Mbarga Atangana a annoncé à ses interlocuteurs qu’il n’était pas du tout question de contingentement bien de rationnement mais de la recherche des voies et moyens de circonscrire autant que faire se peut, la propagation de cette pandémie dans les marchés, lieux par excellence de brassage et d’échanges. Pour le ministre Mbarga Atangana, les marchés de la capitale comme ceux de tout le pays, sont de véritables fourre~tout. D’où l’urgence de revenir aux règles de salubrité et d’hygiène qui régissent l’activité commerciale au Cameroun et contenues dans la loi 22/12/2015.

La parole est ensuite revenue aux édiles qui ont à tour reconnu le désordre et le manque d’hygiène qui caractérisent les marchés de Yaounde. Ils ont par conséquent proposé des solutions pour un assainissement rapide de ces espaces marchands.

Au terme de la concertation, les mesures suivantes qui sont d’application immédiate ont été prises: nettoyage quotidien des marchés de 5h à 7h, ouverture de 7h à 16, nettoyage de 16h à 18h. De même, chaque commerçant devra obligatoirement porter des gants et éventuellement des masques et les produits doivent absolument être vendus sur des étals et non plus à même le sol. Dans le but de limiter les éventuels attroupements, il a également été décidé de l’éclatement des marchés sur de nouveaux sites pour la vente des produits secteur par secteur. Le ministre du Commerce se rendra avant la fin de la semaine sur le terrain pour s’assurer de l’application stricte de ces mesures, avant de mettre le cap sur les autres villes du pays.



Claude Mpogue