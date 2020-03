L’Action 1263 du mercredi 25/03/2020

35 ème ANNIVERSAIRE DU RDPC Coronavirus oblige!

Habituellement célébré avec faste et en grande pompe dans les 377 sections du Cameroun et de l’étranger, l’anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) est passé sous silence mardi 24 mars dernier, conformément aux instructions du secrétaire général du Comité central et en droite ligne des 13 mesures instruites par le Gouvernement, pour combattre la pandémie.

Legislative rerun in NWSafer than last time Voters in 10 constituencies were back at the polling stations on Sunday to elect 12 parliamentarians.

CPDM’s participation in by-electionsHow Jean Nkuété motivated NW Words and the presence of the Secretary General in Bamenda on March 19, ahead of the Sunday polls could push the party to victory again.

Crise au NoSoA l’heure du dialogue Tout porte à croire que la concertation tant attendue aura lieu dans les prochaines semaines. Tous les sujets d’intérêt national y seront abordés.

« Militantes, militants, dans un élan de civisme et de responsabilité, respectez les mesures prescrites par le Gouvernement et l’Oms, suivant les hautes instructions du Président de la République, pour lutter contre le Coronavirus ». Jean Nkuété