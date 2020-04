COVID19 : La diaspora en mode sensibilisation

Plus que leurs camarades du pays, les militants du Rdpc de la diaspora vivent dans un confinement particulièrement strict, du fait des mesures prises par leurs payas d’accueil respectifs pour limiter l’expansion du coronavirus. Mais les restrictions de leurs mouvements n’ont pas empêché de poser un acte de salut à l’occasion du 35ème anniversaire du parti, le 24 mars dernier. Terrés dans leurs domiciles d’où certains ne pouvaient sortir, différents responsables de base du Rdpc en Europe n’ont pas voulu rester les bras croisés. Ainsi, à défaut d’organiser les meetings populaires et autres rencontres habituelles, ils ont plutôt passé cette journée à sensibiliser leurs frères et sœurs restés au pays, sur les dégâts de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. En Suisse, Armando Noah Koungou de la Sous-section Rdpc de Berne, a consacré une vidéo de près de cinq (05) minutes pour appeler ses frères et sœurs du pays à respecter scrupuleusement les mesures prescrites par les autorités : la limitation des sorties, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains, etc. « Le coronavirus n’est pas une maladie des Blancs ; il ne se soigne pas non plus avec l’ail et le gingembre », a-til martelé, invitant ainsi ses compatriotes à s’en tenir au plan de riposte adopté par le gouvernement. En Italie, Sandrine Valerie Ottou, la présidente de la sous-section Rdpc de Rome, par ailleurs médecin infectiologue qui, tout en souhaitant un joyeux anniversaire à ses camarades du monde entier, s’est longuement attardée dans une vidéo d’une dizaine de minutes sur la nécessité de garder le moral et surtout de suivre les consignes données. « Le coronavirus n’est pas une blague. Faites attention à vous. Lavez-vous régulièrement les mains ; évitez les lieux où il y a beaucoup de monde ; évitez de vous toucher la bouche, le nez et les yeux, surtout quand vous avez les mains sales ; évitez les bises ; quand vous toussez, faites-le dans le creux du coude, car cette infection se transmet principalement par les goutes de salive et les secrétions nasales. Pour ceux qui en ont la possibilité, pardon, restez chez vous. Ce n’est pas pour vous déranger que ces mesures ont été prises. Elles ont été bien étudiées et suffisamment éprouvées. Tout le monde a sa part de travail à faire pour limiter la propagation du virus», a-t-elle conseillé, rappelant au passage que l’Italie qui compte actuellement plus de 10 mille morts était dans la même situation que le Cameroun début février, avec quelques cas de contaminés seulement…Chaque matin, avant de commencer son travail, le jeune médecin camerounais accorde d’ailleurs une dizaine de minutes à ses compatriotes sur les réseaux sociaux pour des conseils relatifs à la pandémie. A Paris, Jacqueline Chaduc, présidente de la sous-section Rdpc Seine Saint Denis a, en matinée, appelé ses camarades à poursuivre « le processus de restauration d’une paix durable et de renforcement de la qualité du vivre ensemble » d’une part, et au « respect des mesures de lutte contre le Covid-19 prises par le gouvernement d’autre part ». Dans la journée, elle a repris en boucle sur sa page facebook, toutes les communications officielles des autorités camerounaises visant à stopper la propagation de la pandémie.

longin CyRille Avomo