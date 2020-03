Journal l’Action 1261 du mercredi 11 Mars 2020

JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020

Les Lionnes Indomptables recalées

Elles joueront néanmoins un match de barrage contre le Chili dans quelques semaines.

Municipales du 9 février 2020

La situation disciplinaire au scanner

Bien que large victorieux de l’élection municipale (316 communes sur 360) du 9 février 2020, le Rdpc a enregistré, dans ses rangs, de nombreux cas d’indiscipline de militants tout au long du processus, malgré les mises en garde répétées de la hiérarchie. L’Action scrute certains de ces cas, à la lumière des Textes de base, et examine les sanctions qui pourraient éventuellement en découler.

Reports by NGOs

When money dictates wordings

Cameroon’s Minister of Territorial Administration has accused non-governmental organizations of receiving FCFA 5 billion from “covert networks” to rundown the country.

Elections législatives et municipales

Luc Sindjoun met à nue l’imposture de l’opposition

Dans une tribune publiée il y a quelques jours, le professeur des universités expose la vacuité des critiques d’une certaine opposition sur le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020.

Ngoketunjia

February 9 trio in office

The Mayors of Ndop, Babessi and Balikumbat were officially installed on Thursday March 5, 2020.