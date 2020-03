L’UYI en guerre contre le Corona virus

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, les responsables de l’Université de Yaoundé I ont proposé au cours de leur rencontre du 16 mars dernier, des mesures tant académiques qu’hygiéniques et administratives visant à épargner la communauté universitaire de cette pandémie.

Ici, on a vu juste en anticipant. Une semaine après la détection de deux premiers cas de Covid-19, et alors même que le Cameroun en enregistrait un cinquième et que l’OMS appelait les gouvernements du monde à prendre plus au sérieux la pandémie, le Pr. Maurice Aurélien Sosso, recteur de l’Université de Yaoundé I(UYI) réunissait ses collaborateurs pour une réflexion plus poussée sur les mesures à prendre au sein de la structure qu’il dirige depuis 2012. Le temps d’une journée, sociologues, anthropologues, virologues, épidémiologistes et professeurs de santé publique ont échangé à l’effet de trouver des mesures efficaces pour empêcher le virus d’entrer à l’UYI.

Pour les experts invités au travaux tels que le Pr. François Xavier MBOPI-KEOU, membre de plusieurs board onusiens et professeur titulaire de Microbiologie et Virologie médicale, « étant donné que cette pandémie ne relève pas uniquement de la santé publique, il était bon de travailler avec les spécialistes de plusieurs autres domaines de la vie afin de proposer des mesures non médicamenteuses adaptées à nos coutumes ». C’est donc dans cette logique que les diverses recommandations ont été faites et mises en application à l’immédiat.

Au plan académique, le recteur, dans un communiqué, instruit entre autres la suspension temporaire des enseignements en présentiel dans les amphithéâtres ayant une capacité de plus de 50 places, la création d’une plateforme dédiée aux cours en ligne et la réhabilitation des amphithéâtres virtuels en vue de la poursuite du programme académique. Comme mesures d’hygiène, les experts ont proposé et obtenu l’installation des dispositifs de lavage de mains à l’entrée des différents campus et services de l’université, la prescription des modes de salutation sans contact physique, le lavage de mains régulier et la désinfection des matériels et outils couramment utilisés pour ne citer que ces mesures. Au niveau administratif, l’UYI opte pour la suspension temporaire des transports intra-muros « Blue Bus » véritables facilitateurs de déplacement dans le campus, la suspension des projections cinématographiques, spectacles et regroupements sportifs, la création d’un local d’isolement dans le campus et la désignation du Centre de Biotechnologie de Nkolbisson comme centre de diagnostic de l’infection à Corona virus.

Au moment où le Cameroun compte plus de 75 cas détectés de Covid-19, ces mesures qui vont dans le même sens que celles prescrites par le gouvernement pourront à coup sûr épargner les 70 000 étudiants que compte l’UYI ainsi que les enseignants et personnels administratifs de cette pandémie mondiale.

Serge Bertrand Mbolo