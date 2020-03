Monitoring et stratégies de victoires

Législatives partielles, élections des maires des villes, session parlementaire du mois de mars, activités des organes de base constituent l’essentiel du travail de la direction du Parti.

L e Rdpc qui a déjà 139 députés dans son escarcelle, prépare sereinement les législatives partielles qui selon la loi, seront organisée dans les 11 circonscriptions concernées aussi bien dans le Nord-ouest que dans le Sud-ouest. Ce scrutin qui doit se tenir dans un délai de 20 jours au moins et 40 jours au plus tard, à compter de la date de l’annulation, c’est-à-dire le 25 février dernier, met en jeu 13 sièges de députés répartir dans 11 circonscription électorales que le Rdpc convoite tout comme les autres partis en compétition qui sont au nombre de 7 sept. Pour cette élection partielle qui va se tenir entre le 15 mars et le 4 avril 2020, comme pour l’élection générale du 9 février dernier, le Parti entend mettre ses candidats dans les meilleures conditions ; rien n’est par conséquent laissé au hasard et le Rdpc va se battre pour remporter des sièges en jeu dans le Lebialem, Menchum-sud, Bui-centre, Menchum-nord, Bui-ouest, Bui-centre, Bui-sud, Mezam-centre ; MezamSud, Mezam-nord et Momo-est. Tout devra être prêt avant la convocation du corps électoral par le président de la République, conformément à la loi. Parallèlement à cet important dossier, le Parti prépare la très stratégique session de plein droit annoncée pour le 10 mars prochain. Premier rendez-vous annuel du genre pour les parlementaires, c’est au cours de la session parlementaire qui s’en suivra que les bureaux des deux chambres seront élus. D’où l’importance que revêt ce rendez-vous, surtout après la tenue du double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier. Le quorum étant atteint au niveau de l’Assemblée nationale qui dispose déjà de 167 députés sur 180, l’élection du bureau y aura bel et bien lieu comme en 2007 où le même cas de figure s’est posé après l’élection du 22 juillet de la même année. C’est avec la même attention que le Comité central a accompagné et encadré l’élection des premiers maires des villes appelés à jouer un rôle central dans la nouvelle organisation communale du Cameroun. Les organes de base du Rdpc qui doivent se redéployer sur le terrain après les élections, vont également leur apporter tout leur concours pour le développement socioéconomique du Cameroun tant recherché.

Claude MPOGUE