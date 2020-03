Législatives 2020 : Le Rdpc se taille la part du lion

Le parti rafle la mise avec 139 sièges sur 167, selon le Conseil constitutionnel qui en a solennellement publié les résultats le 28 février dernier, au cours d’une audience publique et en présence du Premier ministre et des membres du corps diplomatique.

L e verdict des législatives du 9 février 2020 a été rendu le vendredi 28 février par le Conseil constitutionnel, conformément à la loi. Pour le moment, huit partis politiques vont siéger à l’Assemblée nationale pour les 5 prochaines années ; en attendant les résultats des 11 circonscriptions du Nord-ouest et du Sud-ouest où la haute juridiction a décidé de la, reprise du scrutin, suite aux requêtes formulées par le Social Democratic Front (Sdf). Sur les 167 sièges de députés proclamés, le Rdpc s’en sort avec 139 sièges. Il est talonné par l’Undp, le Sdf et le Pcrn, avec respectivement 7, 5 et 5 sièges. Tandis que l’Udc, le Fsnc, l’Ums et le Mdr qui complètent le peloton des vainqueurs siègeront avec respectivement 4, 3 et 2 députés. En dehors de ces données statistiques qui relèvent également que le taux de participation à ces élections était de 43,79%, le président du Conseil constitutionnel s’est félicité de la bonne tenue du scrutin qui selon lui, a été libre, calme et transparent. Raison pour laquelle il a vivement félicité les acteurs au premier rang desquels Elecam, les forces de défense et de sécurité, le Minat et tous les partis politiques en lice, pour leur sérieux et leur sens élevé de patriotisme. C’est la grande satisfaction au sein du Rdpc qui était d’ailleurs le seul parti en lice dans toutes les circonscriptions du pays parmi les 33 partis politiques ayant pris part aux législatives. Les bons résultats ainsi réalisés par le Parti à élection législative, viennent récompenser un travail méthodique et permanent sur le terrain et auprès de l’électorat tout au long de la dernière mandature au cours de laquelle, le Parti a mis les bouchées double dans l’encadrement socioéconomique de ses militants à travers la multiplication des activités créatrices de revenus à leur intention dans les organes de base. Cet encadrement qui est venu s’ajouter à leur formation politique accrue, a fait des militantes, militants et sympathisants du Rdpc, des citoyens avisés qui savent qui peut mieux défendre leurs intérêts et qui est par conséquent digne de leur confiance. En attendant le résultat des 11 circonscriptions où le scrutin sera réorganisé dans le Nord-ouest et le Sudouest, le Rdpc est d’ores et déjà fier du travail abattu et de sa majorité qui permet à son champion d’avoir des coudées franches pour mettre en œuvre son programme des Grandes opportunités. Il est également conscient que le plus dur a commencé pour le Parti qui doit au cours des 5 prochaines années, se montrer digne de la confiance et des espoirs placés en lui par le peuple qui aspire légitimement à un meilleur épanouissement socio-économique dans un Cameroun en paix.

Claude MPOGUE