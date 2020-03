On se serre les coudes

Coronavirus, législatives partielles, session ordinaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, le Parti resserre ses rangs pour mieux faire face à tous ces défis.

Hier c’était le 24 mars 2020, jour anniversaire du Rdpc. En temps normal et selon les préparatifs ici et là, le Parti devait comme il se doit, célébrer les 35 ans de leur formation politique et les lauriers engrangés jusqu’à ce jour. Au siège à Yaoundé comme dans les sections, c’était une ambiance ordinaire ; la direction ayant demandé aux responsables de surseoir à toute manifestations et à tout rassemblement, conformément au communiqué du Secrétaire général du Comité central du 18 mars 2020. Une première pour le Rdpc, le 24 mars étant depuis la création du Parti, un événement célébrer par tous. Mais cette année, il a fallu tout suspendre à cause de cette menace commune qu’est le coronavirus.

Le Rdpc est une grande famille. C’est à ce titre, il a toujours chassé en meute pour obtenir les résultats qui sont les siens depuis sa création le 24 mars 1985 à Bamenda. C’est également en groupe ; avec ses militantes, militants et sympathisants qu’il a de tout temps fait face aux difficultés et aux menaces jusqu’à ce jour. Contribuant auprès du gouvernement en sa qualité de parti politique leader, à affronter toute menace commune.

Comme hier face aux manœuvres de déstabilisation du pays, à la secte terroriste Boko Haram, aux bandes armées à l’Est du pays et aux terroristes du Nord-ouest et du Sud-ouest, le Rdpc appuiera sans réserve, les pouvoirs publics contre le coronavirus qui ébranle le monde entier en ce moment. Non seulement il a suspendu toutes les manifestations relatives à la célébration de son 35ème anniversaire, il demande à tous ses militants et sympathisants de se conformer absolument aux mesures fortes du chef de l’Etat, déclinées dans le dernier message du Premier ministre, chef du gouvernement.

Les élus, les responsables des bureaux des organes de base et les autres militants de base qui sont appelés à renforcer leur mobilisation derrière le Président Paul Biya qui mène des combats salutaires pour le retour définitif de la paix au Cameroun et le développement socioéconomique du pays, est également appelée à la responsabilité et au civisme, dans le but d’éviter une plus grande propagation du virus qui aurait de terribles conséquences sur le double plan sanitaire et économique du pays. A ce titre, ils sont appelés à faire bloc derrière le gouvernement, qui mène une lutte acharnée contre cette pandémie qui est une terrible menace pour toutes les populations du Cameroun, le virus n’épargnant personne.

Une base qui est aussi félicitée pour la bonne tenue des législatives partielles dans le Noso. En attendant la suite du processus qui sera ponctué par la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, les parlementaires du Rdpc doivent pleinement jouer leur rôle dans les deux chambres où ils ont toujours brillé par leur discipline et leur sens de responsabilité, car toute la famille doit en pareille circonstance, se serrer les coudes.