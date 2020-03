BAMENDA : L’intervention victorieuse de Jean Nkuété

Le secrétaire général du Comité central est allé personnellement donner la dernière cartouche qui a servi à « abattre » l’opposition sur le champ de bataille de l’élection législative partielle du 22 mars dernier.

L a presse locale avait assurément vu juste. Elle qui, au lendemain de la visite du patron de l’administration du parti de Paul Biya, prédisait la « large victoire du Rdpc » dans les 11 circonscriptions concernées par l’élection législative partielle, pour les 13 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale. Globalement, sur les six formations politiques en lice et longtemps avant le vote et le 10 avril, date limite de proclamation des résultats comme le prescrivent les dispositions légales, la presse basée à Bamenda dans le Nord-ouest prédisait déjà la victoire du Rdpc. Et elle n’avait pas tort de le faire. Elle fondait d’ailleurs son analyse et son pronostic sur le large déploiement du Rdpc observé pendant les deux semaines qu’a duré la de campagne. Ce déploiement fait suite à la réunion de lancement que le secrétaire général avait présidée le 10 mars dernier au siège du Comité central, au cours de laquelle les stratégies avaient été mises en place et les moyens humains, matériels et financiers déployés pour mettre en branle la machine qui devait assurer le succès de cette opération. Suite à cela, les équipes ont investi le Lebialem, seule circonscription concernée dans le Sud-ouest. Dans le Nord-ouest, les équipes du Rdpc ont sillonné le terrain de la Menchum-nord et sud ; dans le Bui-ouest le Bui-sud et le Bui-centre ; la Mezam-nord, sud et centre ; ainsi que la Momo-est et ouest. En perfectionniste, Jean Nkuété n’a pas voulu se satisfaire de ce déploiement, d’où sa présence effective à Bamenda. Coronavirus oblige, ce 19 mars 2020, il faut non seulement montrer patte blanche pour accéder à la salle de réunions de l’hôtel Ayaba de Bamenda, mais aussi garantir « patte-propre » pour pouvoir prendre part aux travaux. Des tubes de solution hydro-alcoolique sont mis à disposition pour la cinquantaine de participants passés à travers les mailles du filtre. La dernière cartouche La réunion se déroule dans une ambiance empreinte d’optimisme. Dr Asheri Vivian Kilo, la secrétaire d’Etat auprès du Minedub, implore le Seigneur pour le bon déroulement du scrutin, pour la paix et pour la victoire du Rdpc. Le président de la section Rdpc hôte donne le ton : « les résultats étaient excellents, on nous demande de reprendre les élections. Nous allons le faire et nous allons gagner à nouveau », dit en substance Cletus Matoya. Le représentant du président de la commission régionale de campagne pour le Nord-ouest n’en demande pas moins. « Nous irons aux urnes pour confirmer notre victoire issue des urnes le 9 février dernier », déclare Ghogomu Paul Mingo, par ailleurs ministre chargé de mission à la présidence de la République. C’est un Jean Nkuété entièrement dans son élément ; la conquête de la victoire, qui prend la parole dans un tonnerre d’applaudissements. « We have always been with you when the situation is difficult and we will always be with you ». Pour le prouver, Jean Nkuété annonce des appuis sonnants et trébuchants à toutes les équipes, en guise de « dernière cartouche ». Appuis dont le conseiller Jean Fabien Monkam Nitcheu se charge d’ailleurs de donner les détails plus tard. « Vous avez gagné en février dernier, mais vous devez le prouver en renouvelant votre victoire, Je suis venu vous encourager à reconquérir cette victoire », lance le secrétaire général, toujours dans la langue de Shakespeare, qu’il ne quittera d’ailleurs jamais jusqu’à la fin des travaux. A la rumeur devenue virale sur les réseaux sociaux selon laquelle ces élections partielles sont une espèce de deal organisé entre le Rdpc et le Sdf, Jean Nkuété est sentencieux : « nous allons vous prouver qu’il n’en est rien en remportant à nouveau ces victoires. Nous ne cèderons aucun siège ». Position largement partagée par les participants, qui ont promis une victoire sans faille des listes du Rdpc, tel que semblent confirmer les résultats issus des urnes dimanche 22 mars dernier. En attendant le Conseil constitutionnel, seul habilité à en proclamer les résultats.

Serge WilliamS FotSo, à bamenda