Approvisionnement des ménages : La Mirap monte au front

Elle organise depuis le 2 avril dernier des ventes de produits de grande consommation et de vivres à bon prix à Douala et Yaoundé.

Cette initiative rentre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour réduire non seulement la forte densité observée dans les marchés des deux métropoles au cours de cette crise sanitaire mais également combattre l’inflation. Lors d’une récente réunion entre le ministre du Commerce et les maires de la capitale, il avait en effet été décidé de réguler, conformément aux instructions du chef de l’Etat, le flux des consommateurs dans les marchés en rapport avec la lutte contre le coronavirus. Concrètement, il s’agissait de créer de nouveaux espaces marchands dans lesquels les consommateurs pourraient se ravitailler facilement, en appoint aux traditionnels marchés jugés peu salubres et saturés, toutes choses pouvant concourir à une propagation exponentielle du Covid-19.

Depuis le 2 avril et durant tout le week-end dernier, la Mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation (Mirap), a lancé ce nouveau concept aussi bien à Douala qu’à Yaoundé. A l’esplanade du stade omnisports de Yaoundé, les acheteurs ont fait de très bonnes affaires. Marguerite Azonfack n’a pas caché sa satisfaction, samedi le 4 avril : « Non seulement les produits sont frais, mais ils se vendent à un prix défiant toute concurrence. A titre d’exemple, le citron, les tubercules, le plantain, le couscous, les avocats, la banane douce, se vendent à presque 60% des prix pratiqués dans les marchés. De même, le kg de viande de porc est à 2 200 F au lieu de 2500 F ; le kg de bœuf avec os à 2000 au lieu de 2 500 F ; idem pour le poisson d’eau douce et le poisson frais ». La même opération s’est déroulée à Mendong et à Odza et sur quatre sites à Douala, avec le même succès. Elle va se poursuivre avec beaucoup plus d’ampleur et d’opérateurs, conformément aux instructions de la hiérarchie.

Mettant directement en contact les producteurs et les acheteurs, cette opération participe activement à la lutte contre la vie chère, surtout en ce moment où des opérateurs économiques véreux usent de tous les stratagèmes pour faire augmenter illicitement les prix des produits. Une aubaine donc pour les ménages qui, pendant ces moments difficiles, ont ainsi l’occasion de se ravitailler en produits de très bonne qualité et à des prix très abordables.

Pour Cyprien Bamzok Ntol, l’administrateur de la Mirap ; il s’agit d’une opération qui va s’étendre à toutes les villes où sa structure dispose de magasins témoins ; Bertoua, Ebolowa, Ngaoundéré ; Maroua en l’occurrence. « C’est l’occasion pour nous de remercier nos partenaires qui se sont spontanément joints à cette opération qui va s’étendre dans toutes les capitales régionales. Notre rôle est de réguler et de faciliter, nous entendons par conséquent nous déployer sans compter pour que les objectifs prescrits par la hiérarchie soient atteints, et que les ménages ne soient pas asphyxiés », poursuit-il. La lutte contre les opérateurs économiques véreux se poursuit sans relâche.