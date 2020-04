Bamendjou : Ensemble barrons la route au Covid-19

Tel est le message que véhiculent depuis la 25 mars 2020, les agents de la commune pour la sensibilisation de la lutte contre cet ennemi de la santé.

«Chacun doit contribuer à l’éradication de cette maladie qui met à mal notre pays. Nous nous devons d’accompagner le gouvernement dans ce rude combat. Car c’est une affaire de tous ». Tels sont les propos de René Kamdoum, maire de la commune de Bamendjou, chef de file de cette opération de campagne de sensibilisation. Pour mener à bien le déploiement sur le terrain, un plan d’action a été élaboré avec le soutien du sous-préfet de cet arrondissement et le personnel de santé du district de Bamendjou. Cette opération qui s’est achevée hier, 07 avril 2020 a permis aux agents communaux accompagnés par 20 agents de la santé déployés sur le terrain pour bien informer les populations des quatre groupements que compte cette commune dont Bameka, Bangam, Bahouan et Bamendjou.

A travers un haut-parleur, ils sont allés de quartier en quartier pour se faire entendre. Pour ces personnes engagées dans ce combat, il s’agit de toucher toutes les populations afin de les entretenir sur cette maladie que jusqu’ici beaucoup ne prennent pas toujours en considération. Il était également question de leur présenter les mesures barrières prescrites par le gouvernement et l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Pour le maire René Kamdoum, un accent est mis sur les conditions d’Hygiène, et l’observance des mesures de distanciation sociale. Ainsi, à chaque passage, une démonstration de lavage des mains est faite afin que chacun sache à quoi s’en tenir. « Nous leur expliquons en leur faisant comprendre que c’est une réalité. Cette maladie peut toucher n’importe qui sans exception. Ainsi, le respect des mesures de prévention est un impératif. En les pratiquant, nous nous protégeons et nous protégeons notre entourage. Donc, à chacun de jouer sa partition », souligne-t-il.

Pour passer de la parole à l’acte, des dispositifs pour le lavage des mains ont été installés dans les carrefours par la mairie, pour permettre aux populations de pratiquer afin de limiter au maximum les risques de contamination.

Marthe Makoukam, stagiaire