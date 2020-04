Approvisionnement des Ménages : Le nécessaire accompagnement du gouvernement

Tout doit être fait pour éviter qu’une crise alimentaire ne vienne s’ajouter à la crise sanitaire liée au Covid-19, du fait des opérateurs économiques véreux.

Jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de se remplir les poches au détriment des consommateurs, des opérateurs véreux sont à pied d’œuvre depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Sans qu’aucune logique commerciale ne le justifie, ces derniers sont à la manœuvre en haussant les prix des denrées ; diminuant ainsi le panier de la ménagère en cette période de confinement qui a vu le budget lié à l’alimentation des ménages s’alourdir, en plus de la psychose savamment entretenue par ces oiseaux de mauvais augure. Pénuries artificielles, hausses illicites de prix, surfacturation, dissimulation de produits, tout y passe. Malgré les assurances des opérateurs de l’import-export qui travaillent désormais main dans la main avec les pouvoirs publics et l’existence de stocks de sécurité conséquents, sans oublier les cargaisons flottantes, certains opérateurs économiques qui sont des relais de la vente en gros et de détail, sont déterminés à s’attaquer au pouvoir d’achat des ménages, dans l’espoir d’aboutir aux remous sociaux comme en 1998, et les fameuses émeutes de la faim. Ces calculs machiavéliques de certains opérateurs économiques bénéficiant depuis des années de l’accompagnement et des facilités du gouvernement pour l’importation à des conditions avantageuses, de produits de première nécessité, démontrent le sombre dessein qu’ils nourrissent pour leur pays. Ces dernières années, toutes leurs tentatives ont été tuées dans l’œuf par les services compétents de la Douane et du ministère du Commerce, dont la vigilance a permis d’éviter cette surenchère et les conséquences socioéconomiques que l’on peut imaginer. Ailleurs, la survenue de l’épidémie du coronavirus a suscité un élan de solidarité et de patriotisme rarement relevé auparavant. Des citoyens de toutes conditions sociales, de toutes obédiences religieuses et de toutes chapelles politiques ont mis de côté leurs divergences et leurs égos pour combattre l’ennemi commun qu’est finalement cette pandémie. Au Cameroun, certains ont accueilli le Covid-19 comme une manne du ciel. Tandis que les premiers mettent tout en œuvre pour spolier à tout prix et à tous les prix, les pauvres populations déjà moralement et matériellement affectées, les deuxièmes espèrent en profiter pour plonger le pays dans le chaos ; tandis que pour les derniers, c’est un tremplin pour sortir de l’anonymat dans lequel leur forfaiture et leur perfidie les ont plongés. Face à tous ces trésors de fourberie et de manigances, le gouvernement doit être plus que jamais vigilant, pour que la bombe sociale tant espérée par ces architectes du chaos n’explose jamais. D’une part, les services chargés de la répression des fraudes du ministère du Commerce actuellement sur le terrain doivent être soutenus par tous dans leur traque des fraudeurs qui refusent de jeter l’éponge. Des foires foraines et des marchés itinérants généralement organisés avec le soutien d’entreprises citoyennes devront également se multiplier. D’autre part, des mesures doivent être prises par les départements ministériels concernés pour la production de spéculations à cycle court, à l’instar des céréales, des légumes et des cultures maraichères dans le but de renforcer l’offre de denrées. C’est dans ces conditions que le Cameroun sortira vainqueur du coronavirus et des forces du mal.

Claude Mpogué