Lumière sur la gestion des fonds Covid : Le Rdpc soutient l’option du président de la République

Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété l’a fait savoir dans un communiqué publié le 8 juin dernier.

Le président de la République, Paul Biya a autorisé, le mois dernier, l’ouverture d’une enquête portant sur l’utilisation de l’argent octroyé par les bailleurs de fonds pour financer la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Depuis lors, plusieurs ministres accompagnés de leurs principaux collaborateurs et de nombreux prestataires ont été auditionnés par des enquêteurs du Tribunal criminel spécial (Tcs), une juridiction compétente en matière de répression de la grande criminalité économique et financière au Cameroun.

Peu avant l’ouverture de cette enquête, un document présenté comme un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, et dont l’authenticité avait été démentie par cette dernière, a circulé sur les réseaux sociaux. Ce rapport évoquait notamment des détournements massifs de ces fonds, pour un montant avoisinant les 180 milliards, et pointait la responsabilité de certains ministères, voire de certaines hautes personnalités. Raison pour laquelle, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions et chantre de la rigueur et de la moralisation depuis sa prise de fonction, a prescrit un audit, afin que la lumière, toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Depuis lors, des acteurs de la scène politique et de la société civile tentent de retourner la faute contre le commanditaire de l’enquête, laissant de nombreux militants du Rdpc et citoyens tout court, dans l’incertitude et l’hésitation. D’où cette sortie du patron de l’administration du Rdpc, qui indique clairement de quel côté se situent les intérêts du Parti, qui ne sont rien d’autre que ceux du peuple camerounais et de son chef, Paul Biya. « en rappelant que l’assainissement de la gestion des biens publics demeure une préoccupation constante du président de la République, Président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conformément à ses engagements en faveur de la rigueur et la moralisation inscrits de manière pérenne et irréversible au cœur du Renouveau national, le secrétaire général du Comité central réaffirme le soutien total et sans réserve de la grande famille du Rdpc au chef de l’Etat, dans sa détermination à faire toute la lumière sur les malversations relevées dans la gestion des fonds publics destinés à la lutte contre la pandémie du Coronavirus », indique sans ambages, Jean Nkuété.

Maintenant que des procédures ont été engagées pour faire une évaluation de l’utilisation de ces fonds, conformément aux usages, l’on suppose que « les procédures d’évaluation de l’utilisation de ces fonds continueront de se dérouler en toute sérénité, dans le respect de l’orthodoxie des règles et des procédures qui encadrent la recherche de la vérité et l’établissement le cas échéant, des responsabilités de tout justiciable », comme l’a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.

En tout état de cause, Paul Biya a le soutien indéfectible des militants de son parti ; le Rdpc, et Jean Nkuété à cet effet en appelle « au patriotisme et à la lucidité, la résilience, la patience et la clairvoyance des militantes et des militants du Rdpc et de tous nos compatriotes de bonne volonté, pour qu’ils ne se laissent pas distraire au moment où notre pays a plus que jamais besoin de l’engagement positif de tous ses enfants, afin de relever les défis actuels. »

serge Williams FOTSO