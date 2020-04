Cache-nez: Le « made in Cameroon » a du succès

Confectionnés de diverses manières et avec des matières différentes, le cache-nez fait localement inonde le marché en cette période de lutte contre le Covid-19.

Se procurer un cache nez vendu en pharmacie, n’est pas chose aisée pour tous les camerounais. Pourtant en cette période de crise sanitaire marquée par la lutte contre le coronavirus, il est question chacun en ce qui le concerne de se protéger et de protéger son entourage. Le moyen le plus sûr pour l’instant reste le port du masque facial, d’ailleurs exigé depuis lundi 13 avril dernier. Avant cette décision, les camerounais par leur ingéniosité, avaient déjà fait recours à la fabrication locale. Des masques en tissus « made in chez nous », mis sur le marché à des prix défiants toute concurrence. A Monatélé, l’exécutif communal a fait confectionner plus de 1000 masques pour les populations. La même idée a été mise à contribution dans l’arrondissement de Meyomessala, pour lutter contre le coronavirus. Dans les marchés, carrefours et coins des rues, ce ne sont que ces masques réutilisables qui sont proposés aux populations et les prix varient entre 250 et 500 francs. Les artistes de l’heure ont pensé aux habitués de la mode. Ainsi, l’on retrouve des masques décorés, estampillé avec des messages du genre « non au Covid-19 », et bien d’autres décorations, pour les rendre plus attractifs. Certaines personnes s’amusent même à mener la couleur du masque à celle de leurs vêtements. Quand il n’est pas porté normalement, il sert de décoration au niveau du menton ou sur le front. Mais à vos risques et périls, si vous tombez entre les mains des forces de maintien de l’ordre.

Thérèse Ngah