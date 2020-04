L’Action 1265 du Mercredi 08/04/2020

Fonds spécial de solidarité nationaleOui à l’initiative du chef de l’Etat !De nombreux Camerounais soutiennent la détermination à lutter contre le covid-19 mise en place par le chef de l’Etat.

LEGISLATIVE RERUNHappy EndThe Constitutional Council, on Monday declared the CPDM party as the winner of the by-election.

SecrétariatAccentuer la mobilisation contre le Covid-19Le Rdpc entend maintenir sa mobilisation contre le coronavirus en soutenant plus que jamais le plan gouvernemental de lutte contre cette pandémie.

Reconstruction plan for NW/SWPM appoints a parallel political pair, why notJoseph Dion Ngute picked a National Coordinator from the ruling CPDM party and government bench, and his assistant from the SDF, an opposition party.

Vaccin contre le Covid-19L’Oms dénonce les tests en AfriqueLe directeur général de l’organisation appelle les Occidentaux à mettre un terme à l’héritage de la mentalité coloniale.

“Militantes, militants, chers compatriotes, dans un élan de civisme et de responsabilité, respectons les mesures prescrites par le Gouvernement et l’Oms, suivant les hautes instructions du president de la République, Président national du Rdpc, pour barrer la voie au coronavirus”, Jean Nkuété