Rester mobilisés contre le Covid-19

Le Rdpc entend maintenir sa mobilisation contre le coronavirus, en soutenant plus que jamais le plan gouvernemental de lutte contre cette pandémie.

Parti de rassemblement et parti politique républicain, le Rdpc soutient à fond les pouvoirs publics dans la lutte contre cette pandémie. Dès l’annonce le 17 mars 2020 des contours de la riposte gouvernementale par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Parti du Président Paul Biya a tout de suite adhéré à ce combat de longue haleine qui requiert le concours de tous les Camerounais d’ici et d’ailleurs, appelés à respecter scrupuleusement les mesures barrières et à se confiner, le cas échéant. Bien plus, le Secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété, a, dans un communiqué signé le 19 mars dernier, exhorté les militantes, militants et sympathisants du Parti à prendre conscience de ce danger qui guettait le Cameroun et à se mobiliser pour éviter une propagation exponentielle de ce virus qui fait des ravages ailleurs. Dans la foulée, toutes les manifestations et rassemblements relatifs à la célébration du 35eme anniversaire du Parti, le 24 mars 2020, ont purement et simplement été annulées. Un symbole fort. Plus de deux semaines après le lancement du plan gouvernemental de riposte, force est de constater que la catastrophe annoncée par certains, n’est pas encore arrivée. Loin de tout triomphalisme, le pouvoir a pris de nouvelles mesures pour un dépistage massif des populations qui ne manquera pas de faire grimper le nombre de cas positifs dans le pays, pour une prise en charge rapide de ces cas. Des structures sont d’ores et déjà aménagées à cet effet, conformément aux instructions du chef de l’Etat, Paul Biya, qui suit personnellement et au quotidien ce dossier. Le Rdpc salue ces efforts qui se situent aux antipodes des élucubrations de certains hommes politiques en mal de sensation qui se rendent compte qu’ils ont critiqué et brocardé le plan de riposte gouvernemental trop tôt. Le SG félicité également les compatriotes qui ont commencé à apporter leurs contributions au Fonds de solidarité national créé par le chef de l’Etat. Ici également, ce sont les militants du Rdpc qui ont le plus contribué à ce jour, aux côtés d’entreprises citoyennes. Un signe qui ne trompe pas. Le Rdpc se félicite également de sa victoire à l’élection partielle dans le Nord-ouest et le Sud-ouest, où il a brillamment remporté la totalité des 13 sièges en compétition. Le Parti aura l’occasion de fêter comme il se doit, ses nouveaux parlementaires qui doivent se féliciter d’appartenir à une formation politique crédible, moderne et de rassemblement. Le suivi de la session parlementaire en cours est également assuré, aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, où les parlementaires du Parti se caractérisent par leurs sens de responsabilité et leur discipline.

Claude Mpogué