Lutte contre le COVI 19 : L’indispensable solidarité du Rdpc

En plus du matériel requis pour la riposte face à la pandémie, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais apportent des appuis en denrées alimentaires.

C’est le président de la République qui en avait donné le ton, invitant ses compatriotes à une mobilisation sans précédent en faveur du fonds spécial de solidarité nationale. Paul Biya avait alors ordonné de le fournir à hauteur d’un milliard de FCFA du trésor camerounais. Le clairon ayant sonné, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme il est de tradition, n’ont pas attendu pour exprimer leur élan de solidarité envers le peuple « d’en bas ». Surtout que dans son interpellation, le chef de l’Etat n’a pas limité la forme des contributions. Pendant donc que la collecte des fonds se poursuit sereinement sans grand renfort de publicité, en dehors des grands opérateurs économiques, de sociétés parapubliques ou privées, et à côté des produits nécessaires à la limitation de la propagation du coronavirus, à savoir savon, eau de javel, eau, liquide hydro alcoolique, thermo flash et autres kits de dépistage, on retrouve des sacs de riz, des cartons de poisson et d’autres denrées alimentaires. L’objectif à terme étant de limiter au maximum les déplacements de ces hommes et femmes vers les marchés et autres lieux de grands regroupements pour s’approvisionner, au risque d’entrer en contact avec le virus. C’est ainsi donc que, comme un seul homme, individuellement ou à travers les organes de base, ou d’autres mégastructures du Parti, ces camarades investissent les zones à grandes affluences de populations, ainsi que les contrées même les plus reculées, pour porter le message. Non seulement celui de la mise en pratique et du respect des mesures barrières contre le coronavirus, mais aussi celui de solidarité entre militants d’abord et envers toutes les populations. Epine dorsale de la politique du Rdpc à travers les âges, la solidarité a su se manifester chaque fois que la nécessité s’est pointée à travers le territoire national. Que ce soit pour les catastrophes naturelles dans le Sud-ouest, le Nord-ouest, l’Extrême-nord, le Nord, l’Est, etc., les guerres contre Boko Haram, les sécessionnistes dans les régions anglophones du Cameroun, la solidarité du Rdpc s’est toujours montrée agissante. Et la fin n’est certainement pas pour demain.

William Monayong