L'Action 1269 du Mercredi 06/05/2020

Mpoundou

La vie au village, à l’heure du Covid

Ambiance de la fête du travail par temps de covid-19 dans ce village de cet arrondissement d’Angossas, département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

LE RDPC EN PHASE AVEC LE GOUVERNEMENT

Les militants du parti au pouvoir soutiennent l’État dans sa démarche de relance de l’économie nationale.

school resumption

What will be different?

Depending on the coronavirus pandemic evolution in Cameroon, schools are likely to open doors come June 1 but most certainly, extra care will be needed.

Lutte contre le Covid-19

Les promesses tenues de Paul Biya

Rendues publiques jeudi dernier, les mesures d’accompagnement des secteurs affectés par la pandémie sont d’ordre économique, social, fiscal et cadrent parfaitement avec la conjoncture.

Tribute

Akam Eric of L’Action

The Northwest regional correspondent of L’Action was buried in his native Bali on Saturday May 2.

“Dear militants and compatriots, to keep coronavirus at bay, the barrier measures that include wearing masks and regularly washing hands will be the order of the day till the month of June and maybe beyond. Let’s continue respecting all measures laid down by government and WHO to preserve lives”.

Jean Nkuété, Secretary General, CPDM Central Committee.