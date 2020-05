Mesures d’Accompagnement : Le Rdpc en phase avec le gouvernement

Les militants du parti au pouvoir soutiennent l’État dans sa démarche de relance de l’économie nationale.

Les dix-neuf mesures d’assouplissement et de soutien prises jeudi 30 avril dernier ont visiblement libéré les Camerounais, dont le rythme de vie avait pris un coup suite à la pandémie du Covid-19. Il n’y a pas eu de célébration particulière, mais la grande majorité a poussé un ouf de soulagement. Les commerçants, les transporteurs, les tenanciers des débits de boisson, des restaurants, les hôteliers, les travailleurs, aussi bien du secteur public que privé… ont salué à leur juste valeur ces mesures d’accompagnement, après un mois de confinement très asphyxiant. Dans cette euphorie, les militants du Rdpc n’étaient pas en reste. D’après eux, ces mesures d’accompagnement arrivent à point nommé, au regard des résultats du plan de riposte contre le Covid-19 mis sur pied par l’État. Sa majesté Gabriel B. Effila, maire de la commune de Yaoundé IV affirme : l’assouplissement des mesures de restriction est un signe d’espoir pour les populations qui sont convaincues que la pandémie est en train d’être maîtrisée. Conséquence, ces dernières peuvent recommencer à vaquer à leurs occupations comme par le passé. Ces mesures d’assouplissement montrent que les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics et l’Organisation mondiale de la santé ont des effets positifs sur le terrain ». Ibrahim Linjouom, conseiller à la sous-section Rdpc de Baïgom-Chefferie est convaincu que cette décision a été prise en connaissance de cause. « Cette mesure prise par le gouvernement l’a été sur la base des consultations d’experts. Vu sous cet angle, elle mérite d’être applaudie. Cet assouplissement a lieu au moment où l’État met l’accent sur le port obligatoire des masques. Scientifiquement, on a vu qu’un masque bien confectionné et bien porté peut nous mettre à l’abri du Coronavirus. C’est une mesure salutaire ». En insistant sur l’autodiscipline des Camerounais qui doivent continuer à respecter les mesures barrières, les militants du Rdpc ne sont pas d’accord avec ceux qui pensent que les mesures d’accompagnement arrivent très tôt. Francis Essomba, vice-président de la sous-section Rdpc Ngomedzap Centre estime qu’il faut tenir compte de la situation économique du Cameroun. « Il me semble que ces mesures visent la relance économique. Et pour cause, la fermeture des débits de boisson à 18h a été généralisée à tort à tous les commerces dans certaines villes. Il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités pour la relance de notre économie.

St Joseph Menye