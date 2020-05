L’Action 1272 du mercredi 27 /05/ 2020



20 mai 2020

Le palais des congrès fait sa parade

Cette structure a offert le 20 mai dernier, un spectacle en couleur, pour marquer de son empreinte la célébration de la 48ème édition de la fête nationale de l’unité.



APRES SON DISCOURS DU 19 MAI 2020

Le Rdpc réitère son soutien à Paul Biya

Jean Nkuété salue l’effectivité de l’union sacrée observée par la très large majorité des divers acteurs autour du Plan national de lutte contre le Coronavirus conduit avec maîtrise et dextérité par le président de la République, chef de l’Etat.

School resumption

Teachers, students on the “qui vive

”Covid-19 pandemic era warrants school resumption to be different, obliging parents, teachers and learners alike to adopt and adapt to new hygiene rules set by government and school authorities.



Reconstruction of NW/SW

Reconciliation, a necessary remedy

As pieces fall in place with regards to the reconstruction of the Anglophone regions, one important issue to consider is reconciling the people to themselves for development to ensue.



Maladie à coronavirus

La nouvelle mise en garde du Minsanté

Il appelle les populations au respect strict des mesures barrières, car la maladie entre dans une phase compliquée au Cameroun.



“ La bataille contre le coronavirus ne s’accommode, ainsi que l’a souligné Monsieur le président de République, le 19 mai 2020, d’aucune « instrumentalisation » et d’aucune « manipulation » ayant une dénotation anti-démocratique et une connotation déstabilisatrice à l’encontre de nos Institutions Républicaines.”Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central du Rdpc.