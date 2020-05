MINEDUB : Bientôt 3000 nouvelles recrues

Une opération de recrutement de plus de 3000 instituteurs est actuellement en gestation au ministère de l’Education de base.

A la rentrée scolaire 2020/2021, le ministère de l’Education de base mettra une nouvelle cuvée de 3000 instituteurs sur le marché de l’enseignement. Le 4 mai dernier, Laurent Serge Étoundi Ngoa, chef de ce département ministériel, a réuni la commission en charge de ce recrutement pour peaufiner les contours de l’opération. Il ressort de cette rencontre que tous les moyens sont mis en œuvre pour que l’opération se déroule bien, en attendant l’aval du Premier ministre. « Les Camerounais qui seront choisis seront répartis dans les différentes écoles du pays », a-til indiqué. D’après le ministre de l’Education de base, ce recrutement est spécial, car il va corriger le déficit d’enseignants constaté dans les zones rurales. L’opération va également permettre au Cameroun de rectifier les chiffres actuels, qui sont d’un enseignant pour 51 apprenants. Pour les potentiels candidats, les conditions sont claires. Il faut être titulaire d’un Certificat d’aptitude pédagogique des instituteurs des écoles maternelles et primaires (Capiemp). Et, les candidats formés il y a plusieurs années, n’ayant pas pu décrocher un emploi, seront privilégiés. Ceux dont l’âge est compris entre 32 et 40 ans seront acceptés par ce que, « la fonction publique ne recrutant pas des personnes âgées de plus de 32 ans, nos partenaires ont voulu qu’on trouve une solution à ce problème social en allant jusqu’à 40 ans », a souligné le ministre de l’Education de base. Il faut souligner que cette opération de recrutement de plus de 3000 instituteurs, sera supervisée par le Premier ministre chef du gouvernement et soutenue par la banque mondiale.

Thérèse ngah