Simon Meyanga Forever

Le Parti pleure son journaliste et communicant de talent. Un militant engagé qui a consacré toute sa vie à la défense du Rdpc et de son Président national, Paul Biya.

La journée du dimanche 10 mai 2020 restera marquée d’une pierre… noire au sein de la grande famille du Rdpc. La nouvelle de la disparition subite du « Camarade Meyanga » des suites d’une courte maladie, a plongé tout le monde dans l’émoi. Car personne n’a vu venir ce drame qui frappe ainsi le parti et la famille du défunt dont il était le véritable pilier et guide. Comme une trainée de poudre, cette tragique nouvelle s’est répandue aussi bien dans la famille du Rdpc qu’au sein de l’opinion nationale où Simon Meyanga était connu de tous, pour son militantisme et son engagement politique. Dès l’annonce du décès de son journaliste, le Rdpc s’est tout de suite mobilisé aussi bien au Centre hospitalier et universitaire (Chu), où il a rendu l’âme, que dans sa famille, afin de s’assurer que toute la suite se passera bien et de réconforter la famille complètement dévastée par la mort du géant qu’était Simon Meyanga, au sens propre comme au figuré. Cette délégation qui était conduite par le Secrétaire à la Communication du Comité central et composée du Secrétaire à la Formation politique et à la Prospective et des Rédacteurs en chef de la Presse écrite, cybernétique et audiovisuelle, lui a non seulement présenté les condoléances les plus attristées du Rdpc et la profonde compassion du Secrétaire général, Jean Nkuété, l’a assuré du soutien total du Parti. C’est la tristesse totale au sein du Secrétariat à la Communication où SM a officié pendant plus de deux décennies. Son rire narquois, ses blagues et sa joie de vivre manquent déjà à la Rédaction du journal L’Action où il a « replié » en zone depuis ses déboires professionnels à la Cnps. Difficile dans ces conditions pour ses collègues d’écrire une seule ligne ; eux qui se rappellent encore sa dernière apparition le mardi 28 avril dernier lors du bouclage du numéro 1268 du journal parue le 29 mai 2020. Comme à chaque fois que la famille est frappée par le malheur, le Rdpc accompagnera la famille dans cette douloureuse circonstance. Même si, actualité oblige, l’inhumation a eu lieu le même jour dans son village natal à Akam Sobia par Kobdombo, arrondissement de Nyakokombo dans le Nyong et Mfoumou, le Rdpc rend un vibrant hommage à l’un de ses militants les plus engagés. Va et repose en paix, Camarade !

Claude Mpogué