Lutte contre Le covid-19 : Les marchés de Yaoundé équipés

Ils ont reçu des kits sanitaires, des produits d’hygiène et des gels hydro alcooliques du ministère du Commerce, le 7 mai dernier.

Les marchés de ville et des sept mairies de la capitale et de Nkolafamba sont désormais parés pour la lutte contre le coronavirus. Eux qui ont reçu jeudi dernier des mains du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, tout l’arsenal de la riposte contre le Covid-19. Notamment des kits lave-main à pédale, des seaux avec robinet, des cartons de savon et des gels hydro alcooliques destinés aux marchés des sept communes de la capitale ; tous représentés à la cérémonie, de même que du représentant du maire de la ville de Yaoundé. Parlant de cette heureuse initiative de l’Association des Femmes du ministère du Commerce avec le soutien du groupe Azur SA, l’un des premiers partenaires de ce département ministériel, le Mincommerce a déclaré qu’il s’agit d’une action qui revet une valeur symbolique. L’objectif principal étant de sensibiliser les commerçants et leurs clients aussi bien dans les marchés que dans tous les autres espaces marchands où le flux de personnes est très élevé et par conséquent, propice à la propagation de ce virus qui fait des ravages dans le monde entier. Raison pour laquelle, il a demandé aux maires de persuader tous les commerçants à observer les mesures barrières désormais connues de tous. Chaque commerçant devant impérativement disposer devant sa boutique, un seau d’eau et du savon pour le lavage systématique des mains, et veiller à ce que tous ses clients potentiels et réels portent un cache-nez. Sans oublier la distanciation physique de ces derniers au sein de son commerce. Les maires doivent également s’assurer que toutes les principales entrées des marchés sont équipées de ce dispositif de lavage des mains, sans oublier les mesures d’hygiène et salubrité arrêtées de commun accord par les deux parties au début de la crise, dans le but de freiner considérablement la contamination du coronavirus et qui semblent produire leurs effets. D’où cet appel à la vigilance du Mincommerce aux acteurs du secteur commercial, dont la responsabilité est grande dans le dispositif gouvernemental de lutte contre cette pandémie ; eux qui accueillent chaque jour, de nombreux clients de tous âges et de toutes conditions doivent être les premiers à observer les mesures barrières prescrites par le chef de l’Etat et mises en musique par le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour que leurs établissements et leurs produits demeurent sains de même que leurs clients.

Claude Mpogue