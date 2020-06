ASSISTANCE : Le Rdpc aux côtés de la famille Bibehe

Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété a rendu une visite de réconfort, de sou- tien et de compassion à la famille de Ruth Ngallè épouse Bibehe, mère du ministre des transports, décédée le mercredi, 03 juin 2020, à l’hôpital général de Yaoundé.

La résidence de Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe située dans les encablures du lac municipal de Yaoundé est assez calme, ce mardi 09 juin 2020. La mine triste, le membre de la délégation permanente du Rdpc pour la Sanaga maritime et ministre des Transports accueille le secrétaire général du Comité central et sa suite, composée entre autres du secrétaire général adjoint, Grégoire Owona, du sénateur Badel Ndanga Ndinga, du conseiller Jean Fabien Monkam Nitcheu, du secrétaire particulier, André Tagnin Tchidzem et du chef de l’unité de protocole du SG, Claude Tono Ebode. La voix quelque peu haletante, le ministre revient sur les circonstances du décès de sa maman, Ruth Ngallè épouse Bibehe, décédé à l’âge de 86 ans des suites de maladie. Jean Nkuété se dit profondément attristé et n’avoir pas hésité un seul instant, à venir réconforter la famille, malgré le contexte sanitaire actuel. Le ministre des Transports dit apprécier à sa juste valeur le geste de réconfort du Rdpc et explique qu’après le test révélé négatif au Covid-19, la dépouille a été admise à la morgue de l’hôpital général de Yaoundé, en attendant que le programme de ses obsèques soit arrêté ultérieurement.

Serge William Fotso