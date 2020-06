lutte contre la covid-19 : Le Rdpc toujours sur le pied de guerre

Contributions au Fonds de solidarité, dons du matériel de lutte, promotion des mesures barrières, le Parti du Président reste entièrement mobilisé dans la lutte contre cette pandémie.

Comme chaque fois que le Cameroun fait face à une menace commune, le Rdpc a décidé dès le premier jour, de participer activement à cette autre bataille laquelle le chef de l’Etat, Paul Biya venait d’engager courageusement son pays en ce mois de mars 2020. Une croisade qui nécessite le concours de tous. Prêchant par l’exemple, le Parti a renoncé à toutes les manifestations relatives à la célébration de son anniversaire, le 24 mars dernier. Moment fort de la vie du Rdpc, cette célébration figure en lettres d’or dans l’agenda annuel du Parti; d’où cette onde de choc qui a traversé les militants à l’annonce de cette décision irréversible, au vu des mesures barrières décidées par le chef de l’État et mises en musique par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. Parallèlement, la direction du Rdpc sous l’autorité du Secrétaire général, Jean Nkuété, s’est lancée dans la promotion de toutes ces mesures qui ont trait au lavage régulier des mains avec du savon, à la distanciation physique, au port obligatoire du masque, à l’utilisation des gels hydro alcooliques… Bien plus et grâce à la solidarité qui le caractérise, le Parti s’est engagé aux côtés du chef de l’État et du gouvernement, pour doter le peuple en équipements de lutte contre cette pandémie qui ébranle même les pays jadis présentés comme les plus solides. Chaque semaine qui passe, cette générosité de la grande famille du Rdpc se de matérialise sur le terrain à travers les cérémonies de remise de ces dons aux populations, communes et communautés par des élites, élus et militants du Parti qui promet et réalise. Des gestes forts hautement appréciés par le peuple, qui sait que le vrai ami c’est celui qui vous assiste lorsque vous êtes en difficulté ou en détresse. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce sont les militants du Rdpc qui viennent largement en tête de la mobilisation nationale contre le coronavirus au Cameroun. Que ce soit pour le Fonds de solidarité créé par le chef de l’État ou sur le terrain, c’est le Rdpc qui crève l’écran à travers des appuis financiers et des dons en nature qui ont permis jusqu’à ce jour de freiner considérablement la propagation du virus et cette hécatombe, cette catastrophe annoncée par les oiseaux de mauvais augure dont le seul rêve est de voir leur propre pays sombrer dans le chaos. Grâce à la sagesse et au tact du commandant en chef, le Cameroun est en passe de remporter cette autre bataille, sans rambour ni trompette. Le dispositif de dépistage, d’accueil et de prise en charge des malades, le nombre de patients guéris et l’engagement du personnel médical poussent absolument à l’optimisme. Le Rdpc qui dispose du plus grand nombre de donateurs et du plus grand relais de sensibilisation grâce à ses nombreux militants, peut légitimement se satisfaire des résultats obtenus à ce jour, même si la bataille est loin d’être terminée. Raison pour laquelle le SG ne cesse d’appeler dans ses communications et lors des séances de travail, ses camarades à rester vigilants et à continuer à observer les prescriptions du chef de l’État, visant à éradiquer le coronavirus du Cameroun. Une mobilisation du Rdpc qui restera de mise, tant que cet objectif ne sera pas atteint, martèle le patron administratif du Parti.

Claude MPOGUE