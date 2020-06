Cameroun- France-Corée du sud : Une coopération solide et fructueuse

Les audiences accordées par le chef de l’Etat aux plénipotentiaires des deux pays le 5 juin 2020 a permis de relever l’excellence des relations diplomatiques entre ces Etats et leur convergence de vues sur la marche du monde.

C’est le chef de la mission diplomatique française au Cameroun qui a été reçu en premier par le Président Paul Biya, au palais de l’Unité. En dépit du respect scrupuleux des mesures barrières, la chaleur des retrouvailles entre le chef de l’Etat camerounais et le diplomate français traduisait à suffisance, l’excellence de la coopération bilatérale entre Yaoundé et Paris. Il a ainsi fallu pas moins de deux heures d’horloge à Paul Biya et Christophe Guilhou pour faire le tour de ces relations diplomatiques jugées solides et excellentes par les deux parties. Au sortir de l’audience, l’ambassadeur de France a confié à la presse les principaux points de son échange avec le chef de l’Etat. L’on a ainsi appris qu’outre les relations bilatérales entre les deux pays, les deux hautes personnalités ont également parlé du coronavirus et des stratégies de lutte mises en place par les deux pays pour vaincre cette pandémie qui continue de faire des ravages dans le monde. Comme lors de son dernier passage à Etoudi, le chef de l’Etat et le diplomate français ont abordé la situation dans le Nord-ouest et le Sud-ouest. Un dossier qui requiert toute l’attention et le déploiement du chef de l’Etat, des pays amis et d’autres partenaires pour un retour rapide de la paix dans cette partie du pays dont les travaux de reconstruction ordonnés par le Président Paul Biya vont bientôt démarrer. Abordant les sujets d’actualité, le chef de l’Etat et son hôte ont entre autres, évoqué la tenue du prochain sommet Afrique-France et la disparition du journaliste Samuel Wazizi qui fait couler beaucoup d’encre et de salive au Cameroun, depuis une dizaine de jours. S’agissant de ce dernier sujet, le chef de l’Etat s’est engagé à faire toute la lumière sur ce malheureux incident. Un engagement qui a satisfait Christophe Guilhou qui sait que son interlocuteur est un homme de parole. C’est dans la même chaleur que Paul Biya a ensuite reçu l’ambassadeur de Corée, S.E Bok-Ryel Rhyou, en fin de mission. Sans tambour ni trompette, ce pays a marqué de nombreux points ces dernières années dans sa relation bilatérale avec le pays de Paul Biya. Une coopération qui s’est diversifié avec de nombreuses infrastructures dans les domaines de la santé, de la formation professionnelle, de la production et de la distribution des médicaments et des consommables médicaux. Sans oublier le nouveau système informatique de la douane camerounaise dénommé Camcis, en vue de la dématérialisation des opérations douanières, gage de compétitivité et de rentabilité. Une coopération vraiment fructueuse.

Claude Mpogue