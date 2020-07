Douala : Le Minhdu veut des logements décents

Les acquéreurs des logements sociaux lancés en 2010 par le chef de l’Etat, ont ac- cueilli le ministre de l’Habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha Courtes le 25 juin dernier, à Mbanga Bakoko.

La nouvelle aire érigée depuis l’année dernière par le Minhdu à Mbanga Bakoko porte progressivement des fruits. C’est le constat fait par Célestine Ketcha Courtes lors de sa dernière visite sur le splendide site jeudi dernier. Pour un total de près de 2000 logements, ce pôle urbain futuriste reste la plus grande cité construite par l’Etat du Cameroun à la fin des travaux, en comparaison avec la cité verte qui n’a que 1585 logements. A ce jour, les engagements gouvernementaux pour ce programme sont de 32 705 160 045 FCFA. L’état d’exécution desdits travaux est de plus de 300 logements livrés. Quelques clés de ce lot ont été symboliquement remises aux ayants-droits par le ministre Célestine Ketcha Courtes l’année dernière. De nombreux dossiers ont déjà été traités au guichet unique à Mbanga Bakoko. Plus de 500 clients sont déjà éligibles aux logements susmentionnés. Pour Célestine Ketcha Courtes, « C’est une visite qui vient faire déchanter les sceptiques et augure une lumière vive, avec l’occupation totale de ces logements dans les prochains jours » La triste photographie du landerneau social de la ville de Douala observées de manière négative par certaines personnes en mal de sensations fortes il y a quelques années, relève progressivement du passé. Aux nombreux bidonvilles, avec des quartiers à qualifications péjoratives, viviers de toutes sortes de promiscuité, de déviances et de délinquances, se trouvent de plus en plus des quartiers bien viabilisés, offrant aux résidents l’essentiel des services urbains (mobilité, eau, électricité, téléphone, et assainissement. Bonamoussadi, Makepe, Log-Pom, Akwa, Bonanjo, Deido, Bali, une partie de Bonaberi, sont actuellement des prototypes enviables dans la capitale économique. Le programme gouvernemental lancé en 2010 par le chef de l’Etat, S.E. Paul Biya et implémenté avec beaucoup de rigueur par Célestine Ketcha Courtes, ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, pour la construction de 10 000 logements et de 50 000 parcelles va apporter un début de solution à la crise du logement et un coup de modernité à la ville de Douala. Avec le soutien des partenaires bilatéraux, en l’occurrence la coopération chinoise, le projet de construction de 1520 logements sociaux est presqu’achevé. Toutefois, en matière de promotion immobilière et dans l’intérêt bien compris des populations, le secteur privé a été mis à contribution. Une contribution assortie d’aménagements fiscaux décidés par le gouvernement et appuyée par le Minhdu. Il faut également signaler un programme ambitieux. Celui de la cité des cinquantenaires qui est exécuté par le nouveau maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbassa Ndine. Il comportera à terme 3000 logements. La première phase de 500 est pratiquement achevée. Pour le Minhdu, les initiatives privées qui se greffent à l’action publique sont à encourager. Le vaste programme lancé par le chef de l’Etat en 2010 va inéluctablement apporter un début de solution à la crise du logement.

EMMANUEL BITODEN