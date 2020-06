KOUNG-KHI : Que peut le Rdpc sans Victor Fotso ?

Le chef de la délégation permanente laisse un départe- ment majoritairement acquis au Rdpc. Pourtant, le parti devrait se méfier de la concurrence, de plus en plus présente.

Dans le message de condoléances lu par Donatien Um, le préfet du Koung-khi, samedi dernier dans la chapelle de la famille Fotso, le président de la République présente à la famille éplorée, ses condoléances les plus attristées ainsi que celles de son épouse à ce grand militant, qui a toujours su contribuer aux victoires du Rdpc. Le Président national du Rdpc, Paul Biya ne croit pas si bien dire ! Avec la disparition de Victor Fotso, le Parti dans le Koung-khi ne perd pas seulement un militant fidèle, mais aussi et surtout son leader – chef de la délégation permanente départementale du Comité centralet principal pourvoyeur de fonds. Certes le parti a fait mention honorable lors des dernières consultations électorales, mais la prudence reste de mise, face à la poussée de l’opposition. En effet, pour l’élection présidentielle de 2018, le parti au pouvoir était passé en tête dans ce département de la région de l’Ouest, avec 49,16% des voix contre 39,88% des suffrages valablement exprimés pour le Mrc, arrivé 2ème . Pas de surprise non plus lors des élections municipales et législatives de février 2020, qui ont montré que les trois arrondissements du département, à savoir : Bayangam, Demdeng et Poumougne sont acquis au Rdpc. Le Parti avait en effet arraché les deux sièges de députés et les trois communes de Bayangam, Demdeng et Pète-Bandjoun, qu’il ne partage avec aucun concurrent. Des acquis que le Rdpc, désormais orphelin de sa tête de proue dans le département, devra se battre pour préserver, face à la montée de certains partis de l’opposition tels que le Sdf, l’Upc, l’Udc, le Mrc, l’Offre orange, etc. Le parti devra, pour ce faire, compter sur l’encadrement de ses responsables de base sur le terrain, avec l’aide de quelques caïds comme Madeleine Tchuinte, Albert Kouinche, Lazare Kaptue, ou encore Calvin Foinding, Emmanuel Chatue, Laure Fotso, Henri Nono, Nicky Love Maptue Fotso, Jean-Claude Kamogne, Félicité Mbapo, David Kengne, Samuel Tchagoum et Angeline Ngnie, pour ne citer que ces personnalités-là.

SERGE WILLIAMS FOTSO