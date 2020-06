MFOUNDI 2 : Des masques et gels pour les enseignants

Le président du comité de base Ojrdpc Ekoudou 1c, Mouhamadou Aminou est allé jouer sa partition dans la lutte contre la covid-19 dans deux écoles primaires de la Briqueterie.

L es cours dans les écoles primaires publiques franco-arabe et Ekoudou dans l’arrondissement de Yaoundé 2 se poursuivent sereinement. Car le conseiller à la mairie de Yaoundé 2, Mouhamadou Aminou est allé vendredi dernier, apporter sa contribution au personnel enseignant de ces deux établissements scolaires, pour les encourager à poursuivre leur travail en toute quiétude, en ce moment de trouble sanitaire. Avec la propagation de la pandémie à coronavirus et les mesures de restriction recommandées par le gouvernement, ce militant convaincu du Rdpc a voulu soutenir à sa manière la lutte contre cette maladie dans ces écoles. « Le chef de l’Etat, dans son message du 19 mai dernier, nous a rappelé que la lutte contre cette maladie est une affaire de tous. C’est pourquoi, au-delà des différentes sensibilisations que nous avons déjà menées, nous avons pensé apporter notre modeste contribution en offrant ce matériel de protection à ces valeureux chevaliers de la craie », explique Mouhamadou Aminou. Pour lui, il est question de marcher sur les pas du président de la République, en soutenant ce secteur incontournable pour le développement du Cameroun. A son avis, c’est une façon d’accompagner le gouvernement dans la lutte contre cet ennemi invisible qui a déjà fait plusieurs morts. Celui qui est par ailleurs grand conseiller à la mairie de la ville de Yaoundé, estime que ces élèves sont l’avenir du Cameroun et par conséquent tous ceux qui s’occupent d’eux au quotidien méritent aussi une attention particulière. « Il est vrai que l’éducation fait partie des secteurs parmi lesquels notre Président national nous demande de se pencher, pour que le Cameroun continue d’avoir de grands Hommes pour son plus grand bien. C’est pourquoi en tant que militant de ce grand parti, nous ne pouvons que cette logique suivre », affirme-t-il. Il soutient : que ce soit les élèves ou les enseignants, chacun doit aller aux examens dans de conditions saines. Les seigneurs de la craie ne sont pas restés indifférents à cette marque d’attention. Ils ont témoigné leur gratitude à l’endroit de ce militant pour ce geste fort qui contribuera à coup sûr à observer davantage les mesures barrières pour faire face à cette maladie dans le milieu éducatif.