L’Action 1274 du Mercredi 10/06/2020

Pour un WAZIZI, combien de AYAFOR ?

L’annonce de la mort en détention d’un animateur-journaliste soupçonné d’intelligence avec les séparatistes ambazoniens soulève une grande indignation et de nombreuses questions.

PARLEMENT

Un congrès pour quoi faire ?

Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent le vendredi 12 juin prochain, le serment de Joseph Owona, nommé membre du Conseil constitutionnel le 15 avril dernier. Pour l’ouverture de la session qui a lieu ce jour, le palais des congrès de Yaoundé, qui abrite les deux chambres pour la première fois de son histoire, s’est mis sur son 31.

Assistance

Le Rdpc aux côtés de la famille Bibehe

Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété a rendu une visite de réconfort, de soutien et de compassion à la famille de Ruth Ngallè épouse Bibehe, mère du ministre des Transports, décédée le mercredi, 03 juin 2020, à l’hôpital général de Yaoundé.

Parliament

June ordinary session opens

House Speaker, Cavaye Yegiue Djibril will today June 11, 2020 preside the opening session at the National Assembly, Marcel Niat Njifengi will chair the Senate.

Lekié

L’union fait la force

A l’initiative de Benoît Ndong Soumhet, les élites de ce département sont allées le 5 juin dernier à Monatélé, remettre des dons d’une valeur de 290 millions aux populations pour poursuivre la lutte contre le Covid-19.

« La bataille contre le coronavirus ne s’accommode, ainsi que l’a souligné Monsieur le président de République, le 19 mai 2020, d’aucune « instrumentalisation » et d’aucune « manipulation » ayant une dénotation anti-démocratique et une connotation déstabilisatrice à l’encontre de nos Institutions Républicaines ».

Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central du Rdpc.