L’Action 1277

Allemagne

La section promeut le développement participatif

C’est à travers la création d’une nouvelle association qui contribuera à améliorer les conditions de vie des Camerounais du pays et de la diaspora.

CROISADE CONTRE LE COVID-19

Le Rdpc au service de tous

En parti solidaire, il ne fait acception de personne dans l’apport de sa contribution dans la lutte contre cette pandémie.

Awareness, Sensitization campaign

Paul Tasong caravan storms Buea

The National coordinator of the Reconstruction plan for the North West and South West regions has since June 29 been outlining projects that will be executed in the region.

L’efficacité du modèle camerounais

Le pays est en passe de remporter cette bataille, grâce à un plan de riposte savamment pensé par le chef de l’Etat et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement ; sans tambour ni trompette.

Covid-19

Bafut, mass disinfection

Without a case, the mayor wants to maintain the status quo.

«La bataille contre le coronavirus ne s’accommode, ainsi que l’a souligné Monsieur le président de République, le 19 mai 2020, d’aucune « instrumentalisation » et d’aucune « manipulation » ayant une dénotation anti-démocratique et une connotation déstabilisatrice à l’encontre de nos Institutions Républicaines».

Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central du Rdpc.