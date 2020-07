Allemagne : La section promeut le développement participatif

C’est à travers la création d’une nouvelle association qui contribuera à améliorer les conditions de vie des Camerounais du pays et de la diaspora.

A l’initiative du président de la section Rdpc d’Allemagne, Alain Ndjock, l’Association pour la coopération et le développement durable et participatif a vu le jour le dimanche 19 mai 2019, à la satisfaction des militants et sympathisants de cette unité politique, dans la diaspora.

Dénommée Cpdm-Deutschland e.V./Berlin, cette organisation vise la coopération et le développement durable et participatif. Un objectif principal qui selon la volonté de ses fondateurs pourrait se décliner en trois axes majeurs. Il s’agit, « Premièrement, la recherche, la promotion et la protection du développement et des intérêts personnels, économiques et socio-professionnels de tous ses membres; deuxièmement, la promotion de la coopération, de la recherche et de la promotion des partenariats en vue de la réalisation des objectifs de développement durable pour le Cameroun et en particulier pour les 360 communes et 14 mairies des villes, dont nous voudrions être une des principales vitrines et porte d’ accès en Allemagne; troisièmement, la promotion de l’amitié, la solidarité, et la paix entre les peuples et les cultures, grâce à l’éducation, aux rencontres et aux échanges variés, dans le cadre de projets communs, conférences, symposiums, voyages d’études, séminaires ateliers de formation ou d’orientation, recherche scientifique et technique, journées économiques et d’entreprenariat, rencontres culturelles, interculturelles et scientifiques », précisent-ils.

En s’inspirant de la vision et de la philosophie de Son Excellence Paul Biya, dans son ouvrage à succès, « Pour le libéralisme communautaire », ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable prônés par les Nations unies, Alain Ndjock, président de ladite organisation, a voulu inciter les militants et sympathisants de la section Rdpc Allemagne, à devenir des acteurs du développement et des ambassadeurs du Cameroun en tout temps et en tout lieu. Entouré des collaborateurs triés sur le volet, dont le secrétaire général de l’association, Simplice Ndaago et la trésorière générale, Guilène Flore Daknou Kamga, il compte sur les différents partenariats pour la réalisation des objectifs. « Nous allons contribuer à renforcer la coopération entre les pays du Nord et du Sud, en collaboration avec tous les acteurs, les institutions privées et publiques, scientifiques, universitaires, humanitaires, communales, interconfessionnelles, traditionnelles, interculturelles, ainsi que la société civile et les organismes de la coopération internationale », a-t-il précisé.

Simon Pagbe, Murielle Zang